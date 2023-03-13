أطعمة تجنبي تناولها قبل أي مناسبة.. لتظهري بأبهى حلتك

الوكيل الاخباري - عندما يتعلق الأمر بارتداء فستان جميل، فإن ما تأكليه مسبقًا يمكن أن يكون بنفس أهمية الفستان نفسه، فلن يضمن تناول الأطعمة الصحيحة شعورك بأفضل حال فحسب، بل سيساعدك أيضًا على تجنب أي أعطال غير مرغوب فيها، قد تفاجئك.



كيف تقسمين وجبات اليوم بشكل صحيح؟

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أولاً ، من المهم أن تبدئي اليوم بوجبة إفطار مغذية، مثل وعاء من دقيق الشوفان مع الفاكهة أو عصير مليء بالبروتين. لتناول طعام الغداء، اختاري شيئًا خفيفًا ولكن يشعرك بالشبع والامتلاء في الوقت نفسه، مثل سلطة الدجاج أو السمك. وللعشاء، تأكدي من تناول وجبة كاملة تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والخضروات والحبوب الكاملة.



كذلك، لا تقل المشروبات أهمية عن المأكولات، تأكدي من الحفاظ على رطوبتك عن طريق شرب الماء طوال اليوم، وتجنبي أي مشروبات غازية في الساعات التي تسبق الحدث الكبير.



باتباعك هذه النصائح البسيطة ستظهرين في أفضل صورة مع فستانك.



ممنوعات الطعام:



- لا تبالغي في تناول وجبة الغداء.



- قسمي وجباتك الكبيرة على مدار اليوم وقللي الكميات.



- تجنبي أي طعام يثير الانتفاخ في معدتك مثل الملح والمشروبات الغازية والأطعمة الدهنية.



- القهوة والشوكولاتة للأسف من المحظورات.



- العرق عدوك الثاني بعد الانتفاخ، تجنبي المأكولات الحارة والمليئة بالتوابل.



- لا تتناولي المشروبات الساخنة أو تمارسي الرياضة لأنك ستعرقين بلا شك.



- تجنبي الخبز والبسكويت والملح والصودا والقهوة والموز والنشويات (البطاطس) بالإضافة إلى النقانق والمقرمشات



- إذا كنتِ تفضلين القهوة وتصرين على تناولها فاشربي الكثير من المياه قبلها وبعدها.



- تجنبي الوجبات السريعة والبرجر والبيتزا.

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