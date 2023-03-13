الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

وزارة المياه: 112.5 مليون م3 تخزين السدود في الأردن

رئيس بلدية كييف يعترف بتفكيره في إجلاء سكان العاصمة

مصدر حكومي: إقامة فعاليات رمضانية خلال العام الحالي

اتحاد الدواجن: استعدادات لتوفير 29 مليون دجاجة بالأسواق في رمضان

عقل: الاتفاق السعودي الايراني ساهم بتراجع أسعار النفط عالمياً وتوقع انعكاسه على السعر محلياً

الحبس سنتين لمن يتعرض للمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد في الأردن

سوريا تسجل 39 هزة أرضية خلال 24 ساعة

ترامب يتنبأ بـ "كساد كبير" في الولايات المتحدة الأمريكية

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قادم من أواسط أوروبا

الأمن ينفذ تمريناً وهمياً في الوحدات

الإثنين، 13-03-2023 12:15 م

أطعمة تجنبي تناولها قبل أي مناسبة.. لتظهري بأبهى حلتك

672040d6-03ff-48ee-9ec7-1852a5f494a5


الوكيل الاخباري - عندما يتعلق الأمر بارتداء فستان جميل، فإن ما تأكليه مسبقًا يمكن أن يكون بنفس أهمية الفستان نفسه، فلن يضمن تناول الأطعمة الصحيحة شعورك بأفضل حال فحسب، بل سيساعدك أيضًا على تجنب أي أعطال غير مرغوب فيها، قد تفاجئك.

كيف تقسمين وجبات اليوم بشكل صحيح؟

اضافة اعلان

 



أولاً ، من المهم أن تبدئي اليوم بوجبة إفطار مغذية، مثل وعاء من دقيق الشوفان مع الفاكهة أو عصير مليء بالبروتين. لتناول طعام الغداء، اختاري شيئًا خفيفًا ولكن يشعرك بالشبع والامتلاء في الوقت نفسه، مثل سلطة الدجاج أو السمك. وللعشاء، تأكدي من تناول وجبة كاملة تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والخضروات والحبوب الكاملة.


كذلك، لا تقل المشروبات أهمية عن المأكولات، تأكدي من الحفاظ على رطوبتك عن طريق شرب الماء طوال اليوم، وتجنبي أي مشروبات غازية في الساعات التي تسبق الحدث الكبير. 


باتباعك هذه النصائح البسيطة ستظهرين في أفضل صورة مع فستانك.

ممنوعات الطعام:


- لا تبالغي في تناول وجبة الغداء.


- قسمي وجباتك الكبيرة على مدار اليوم وقللي الكميات.


- تجنبي أي طعام يثير الانتفاخ في معدتك مثل الملح والمشروبات الغازية والأطعمة الدهنية.


- القهوة والشوكولاتة للأسف من المحظورات.


- العرق عدوك الثاني بعد الانتفاخ، تجنبي المأكولات الحارة والمليئة بالتوابل.


- لا تتناولي المشروبات الساخنة أو تمارسي الرياضة لأنك ستعرقين بلا شك.


- تجنبي الخبز والبسكويت والملح والصودا والقهوة والموز والنشويات (البطاطس) بالإضافة إلى النقانق والمقرمشات 


- إذا كنتِ تفضلين القهوة وتصرين على تناولها فاشربي الكثير من المياه قبلها وبعدها.


- تجنبي الوجبات السريعة والبرجر والبيتزا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5177dfc7-81f1-4bc7-ae6a-fa560654a7d1-1612129400

شرب الماء في المقدمة.. أهم العناصر الغذائية لبشرة نضرة

aa583b11-ce81-439c-b93d-876ec8202994

هل يمكن لمعجون الأسنان البنفسجي أن يجعل ابتسامتك أكثر بياضاً؟

موووظفف

أعراض تخبركِ بأنكِ بحاجة إلى استراحة

9dc8b1c7-5d34-4d74-b649-a01818f68a6a

5 طرق تساعدكِ على التخطيط المالي في العشرينات من عمرك

10-عادات-صباحية-عليك-إتباعها-في-العام-الجديد

إليك طرق بسيطة تقيكِ من المرض

3b394d42-cd41-4f91-a827-ae01402440d0

لكِ ... هذا الفيتامين هام لتعزيز نمو الشعر

أخبار متعلقة
af04fad8-2ccd-4311-9030-8776b7fdba70

نصائح تساعدك على بناء عادات جديدة

محطح

يوم المرأة العالمي.. 9 مفاتيح لتحافظي على صحتكِ

لغهه

نظام غذائي لرمضان يساعدك على خسارة الوزن الزائد

ae031c49-bcea-43dd-a9c7-6514e1d7ee05

كيفية تدريب عقلكِ على السعادة.. نصائح سريعة

139c2d07-9a2c-4740-8799-f8a078f4c26e

حماية العيون من الشمس.. اتبعي هذه النصائح قبل الصيف

27931

3 عادات أكل تؤدي إلى زيادة الوزن