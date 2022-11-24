أفضل العلاجات لحبوب الوجه الصغيرة

الوكيل الإخباري - كوني مطمئنة أنك لست وحدك إذا لاحظت بعض الحبوب الصغيرة على وجهك.

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الخبر السار هو أن معظم هذه الحبوب - التي تأتي في جميع الأشكال والألوان والقوام المختلفة غير ضارة تمامًا. يمكنك بسهولة تحديد بعضها على أنها حب الشباب لكن كيف يكون علاج حبوب الوجه الصغيرة التي تكون من نفس لون الجلد؟







ما هي حبوب الوجه الصغيرة التي تكون من نفس لون الجلد؟



يمكن أن تظهر هذه النتوءات الشائعة على الوجه وأجزاء أخرى من الجسم ويتم تصنيفها في مجموعتين: الحبوب المغلقة (المعروفة أكثر بإسم الرؤوس البيضاء) والحبوب المفتوحة (الرؤوس السوداء).



وتعد متشابهتان في حقيقة أنهما مسام مسدودة بالزيت الزائد وخلايا الجلد الميتة، الفرق هو أنه مع الرؤوس السوداء ، تكون المسام مفتوحة بحيث يتأكسد الزيت وخلايا الجلد الميتة ، ويصبح لونها بني أو أسود . من ناحية أخرى ، تكون الرؤوس البيضاء مغلقة ، مما يجعل اللون من الداخل يبدو أبيض أو وردي أو بلون اللحم.



كيف يكون علاج حبوب الوجه الصغيرة التي تكون من نفس لون الجلد ؟



على الرغم من أنها ليست ضارة ، إلا أن هذه الحبوب يمكن أن تكون مزعجة. لإدارتها ومنع ظهور الحبوب الكاملة ، يوصي معظم أخصائي البشرة والجلد بغسل الوجه دائمًا قبل الذهاب إلى الفراش باستخدام منظف يحتوي على 2٪ على الأقل من حمض الساليسيليك.



وهو يعمل عن طريق إذابة خلايا الجلد الميتة لتنظيف المسام المسدودة والمساعدة في منع ظهور الحبوب في المستقبل.

يعتبر غسول حب الشباب الخالي من الزيوت اختيارًا موصى به من قبل الخبراء.



قد يكون الريتينويد ، والبنزويل بيروكسايد ، وحمض الأزيليك ، والمضادات الحيوية عن طريق الفم مفيدة أيضًا.

يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يساعد في وضع نظام للعناية بالبشرة يكون منطقيًا بالنسبة لك إذا لم تنجح المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية.

تحلي بالصبر وامنحي الدواء وقتًا للعمل قد يستغرق استخدام حمض الساليسيليك عدة أسابيع لتقليل حب الشباب فلا تيأسي أو تملي.

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