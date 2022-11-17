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الخميس، 17-11-2022 11:51 ص

ما هي كرة الثلج للوجه ولماذا عليكِ إدخالها إلى روتينكِ الجمالي؟

ؤالات


الوكيل الإخباري - تدليك الوجه بالثلج هو واحد من الخطوات الأساسية في روتين العناية بالبشرة، إذ يعمل على شد الوجه وزيادة نضارته. الايس رولر ليست الأداة الوحيدة المستوحى تصميمها من فكرة تطبيق الثلج على البشرة فحسب، بل هناك أيضاً ما يُعرف بكرات الثلج للوجه Ice Globes. ما هي كرة الثلج للوجه؟ ما فوائدها؟ كيف تستخدمينها؟ وغيرها من الأسئلة التي قد تخطر على بالكِ، تجدين أجوبتها في السطور التالية. 

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ما هي كرة الثلج للوجه؟


هي عبارة عن أداة تأتي على شكل عصا صغيرة مرفقة بكرة دائرية من الأعلى قابلة للتجميد، يمكن تدليك الوجه بها. عادةً ما تكون مصنوعة من الفولاذ أو الزجاج، ويتمّ الاحتفاظ بها في درجات حرارة منخفضة. 

 

 


 

ما هي فوائد استخدام كرة الثلج للوجه؟


إزالة انتفاخات البشرة 


شدّ البشرة


العمل على تهدئة البشرة المتهيّجة


تنشيط الدورة الدموية لزيادة نضارة البشرة 


تعزيز التصريف اللمفاوي


التخفيف من ضغط الجيوب الأنفية 

 


كيف تستخدمين كرة الثلج للوجه؟


استخدام كرة الثلج للوجه سهل للغاية، فكلّ ما عليكِ فعله هو اتّباع هذه الخطوات التالية:

ضعي الأداة في الثلّاجة حتى تبرد.


بعدها قومي بتطبيق زيت للوجه أو سيروم مناسب لنوع بشرتكِ ودلّكي وجهكِ بها بحركات دائرية، فهذا يساعد في انزلاق العجلة المثلّجة بسهولة على البشرة. 


يمكنكِ البدء بين الحاجبين، وسحبها حول العينين وحول الجيوب الأنفية، ثم شدّها نحو الأذنين وأسفل العنق.

 


متى يمكنكِ استعمال كرة الثلج للوجه؟


كرة الثلج للوجه هي أداة بسيطة يمكنكِ استعمالها يومياً، كان في الصباح أو في المساء. في حال كنتِ تعانين من انتفاخ العينين بعد الاستيقاظ، فمن المفضّل استعمالها صباحاً.

 

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