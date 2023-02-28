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الثلاثاء، 28-02-2023 04:06 م

أفضل طريقة لتنظيف وصلات الرموش.. والحفاظ عليها

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الوكيل الاخباري - خلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت وصلات الرموش واحدة من أكثر طرق التجميل شيوعاً بين الفتيات، ومن السهل معرفة السبب، إذ إن الحصول على رموش مصقولة وطويلة، تعطي مظهراً فاتناً للعين، حلم الكثيرات.

ويمكن تعريف وصلات الرموش على أنها "خيوط اصطناعية شبه دائمة، أو خيوط من المنك الاصطناعي، أو خيوط حريرية يتم تطبيقها فوق رموشك الطبيعية".


ورغم أن العملية تستغرق وقتًا طويلاً، وغالباً تكون باهظة الثمن، فإنه لا يمكن إنكار أن نتائجها تستحق العناء.

لكن، ونظراً لذلك، فإنكِ بالطبع سترغبين في أن تدوم وصلات رموشك، وأن تبدو رائعةً دائماً، كأنها وُضعت للتو، لذا ولتحقيق ذلك، ستحتاجين إلى ممارسة بعض العادات التي تحافظ عليها حتى جلسة الرموش التالية.

مزيل المكياج الخالي من الزيوت أمر لا بد منه

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أولاً وقبل كل شيء، يعد مزيل المكياج الخالي من الزيوت منتجًا ضرورياً لإضافته إلى مجموعة تنظيف البشرة الخاصة بك، وهذا لأن الزيت يمكن أن يكسر المادة اللاصقة المستخدمة لربط الوصلات برموشك الطبيعية.

كما يمكن أن يتسبب الكحول، أيضاً، في تآكل المادة اللاصقة، لذا ابقي بعيدةً عن أي منتجات تحتوي على تلك المكونات، إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على رموشك منتعشة.
 

ومع وضع هذا في الاعتبار، يجب تجنب منتجات المكياج، التي قد تتطلب منكِ استخدام مزيل زيتي أو كحولي، ويتضمن ذلك الماسكارا المقاومة للماء.

ومن المهم أن تعرفي أنه من الأفضل ترك جميع أنواع الماسكارا والتخلي عنها، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على امتدادات الرموش نظيفة.


تجنبي القطن بأي ثمن

مهما فعلتِ، هناك منتج واحد يجب تجنبه مع وصلات الرموش بأي ثمن، هو الضمادات القطنية، إذ قد تبدو ناعمة ورقيقة بشكل مخادع، لكنها في الواقع يمكن أن تسبب الكثير من الضرر لرموشك الاصطناعية إذا تم استخدامها، لأن ألياف القطن الصغيرة يمكن أن تلتقط بالفعل وصلات رموشك، وتسحبها للخارج أثناء المسح.

وفي حال كنتِ تبحثين عن أدوات التنظيف المناسبة، يمكنك البحث عن أدوات مخصصة للرموش.

أما إذا كنتِ تبحثين عن تقوية رموشك الطبيعية قبل إضافة الوصلات، فيمكنكِ دائماً استخدام مصل مكيف للحفاظ على شكلها.

 

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