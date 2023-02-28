ماهي مخاطر استخدام أحمر الخدود الكريمي منتهي الصلاحية

الوكيل الاخباري - أحمر الخدود الكريمي هو إضافة رائعة إلى روتين المكياج، حيث يأتي بألوان جميلة تميل إلى العمل بشكل جيد مع نظيرتها المسحوقة، فضلاً عن استمراريتها لفترة أطول.

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وعلى الرغم من جمالية أحمر الخدود الكريمي، فإن لكل منتج تجميل تاريخ انتهاء صلاحية، حتى لو أن منتجات المكياج لا تكشف عن تاريخ محدد، إلا أن العديد منها لديه فترة صلاحية محددة لاسيما بعد فتح الملصق. ومع أحمر الخدود الكريمي، قد يكون من المغري الحفاظ على المنتج بعد تاريخ انتهاء صلاحيته، خاصة بسبب تأثيره القوي، لكننا لا نوصي بذلك.



متى يجب التخلص من أحمر الخدود الكريمي؟







عند التعامل مع أحمر الخدود الكريمي الذي تم الاحتفاظ به لفترة طويلة جداً، من المهم توخي الحذر قبل تطبيقه على الجلد.



يمكن للمنتجات الكريمية منتهية الصلاحية أن تهيج بشرتكِ وتفاقم الوردية وتسد المسام، لأن نفس المكونات التي تعطي المنتج توهجاً أو ترطيباً يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة.

ورداً على سؤال متى يجب التخلص من أحمر الخدود الكريمي، فالأمر يعتمد على تغليف المنتج، أما إذا كان لديكِ أحمر خدود كريمي محفوظ بوعاء، ففكري في التخلص منه بعد عام، حيث يمكن أن تنتقل البكتيريا من اليدين إلى الوعاء، الأمر الذي يسبب حب الشباب والتهيج. وإذا كان لديكِ أحمر خدود كريمي تستخدمين أداة في تطبيقه، فسيستمر لفترة أطول، وقد تصل تلك الفترة إلى عامين إذا تم مسحه بالكحول مرة واحدة على الأقل في الشهر.



علامات أحمر الخدود الكريمي منتهية الصلاحية



على الرغم من أن جميع المكياج يحتوي على ملصق فترة ما بعد الفتح، إلا أننا لا نتذكر جميعاً بالضبط متى حصلنا على المنتج.



لتجنب خطر استخدام مكياج منتهي الصلاحية على الجلد، ابحثي عن أدلة أخرى على أن المكياج قديم، على سبيل المثال: الملمس، إذا لاحظتي أن أحمر الخدود الناعم والشمعي أصبح جافاً ويصعب العمل معه، فمن المحتمل أن صلاحيته انتهت ووجب التخلص منه على الفور. بالإضافة إلى الآثار الجانبية الصحية السلبية المحتملة، يمكن أن يفسد أيضاً مظهر مكياجكِ الخالي من العيوب.

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