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الأحد، 29-01-2023 03:14 م

أنواع الأشعة فوق البنفسجية.. وكيف تُؤثر على بشرتكِ؟

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الوكيل الاخباري - يُحذِّر الخبراء دوماً من كثرة التعرض للشمس من دون حماية، ولفترات طويلة، فعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فإنّ مشكلة التعرُّض للشمس لا تقتصر فقط على الحروق أو التصبُّغ، بل هناك مخاطر أخرى ترتبط بكثرة التعرض للشمس نتيجة أشعتها فوق البنفسجية.

وفيما يلي نوضِّح أنواع الأشعة فوق البنفسجية للشمس، ومدى تأثيرها على بشرتكِ:

أنواع الأشعة فوق البنفسجية UV

لأشعة الشمس فوق البنفسجية 3 أنواع، هي  "UVA  و UVB  و UVC "  وجميعها عبارة عن أحد أشكال الطاقة الكهرومغناطيسية، وتأتي من ضوء الشمس، وكذلك أشعة الليزر، والأضواء السوداء.

تأثيرها على المدى القصير والطويل :

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أشعة UVA

تُؤثر هذه الأشعة على الخلايا الداخلية بعمق في طبقات البشرة، وتُسبب تلفاً غير مباشر للحمض النووي، وتشمل التأثيرات قصيرة المدى التسمُّير الفوري، وحروق الشمس، بينما تتضمن الآثار طويلة المدى الشيخوخة المبكرة، والتجاعيد، وبعض أنواع سرطانات الجلد.

 

أشعة UVB

تُؤثر أشعة UVB على خلايا الطبقة العليا من الجلد، وتُسبب تلفاً مباشراً للحمض النووي، ويُمكن أن تُسبب معظم أنواع سرطانات الجلد، والتجاعيد بجانب حروق الشمس، والتسمُّير، والشيخوخة المبكرة.

أشعة UVC

تُؤثر أيضاً على الخلايا الخارجية لطبقة الجلد العليا، وتشمل تأثيراتها قصيرة المدى الاحمرار، والحبوب الفقاعية، والحروق الشديد، وتُسبب على المدى البعيد سرطان الجلد، والشيخوخة المبكرة.
 

كيف تحمين نفسكِ من الأشعة فوق البنفسجية :

استخدام كريم واقٍ، من أولى خطوات الحماية من أشعة الشمس المُضرَّة، ولكن مع الحرص على اختيار نوعٍ يُعرف كـ"واسع الطيف"٬ للحماية من الأنواع الـ 3 للأشعة فوق البنفسجية.

ويُنصح باختيار نوع ذي SPF 30 لما فوق، ويمكنكِ اختيار أنواع مقاومة للماء لحماية بشرتكِ أثناء السباحة.

إضافة إلى ذلك، احرصي على البقاء في الظل بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً٬ لأنَّ هذا الوقت تكون فيه الأشعة فوق البنفسجية أشد، ولا تنسي ارتداء قبعة أو وشاح ونظارة شمسية، كلما أمكن ذلك.

 

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