إذا كنتِ تتناولين مسحوق البروتين يومياً.. انتبهي لهذه الآثار

الوكيل الاخباري - يشيع استخدام مسحوق البروتين كمكمل لبناء العضلات والحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة، لكن الكثيرين لا يعرفون الآثار الجانبية العديدة لمسحوق البروتين على صحتهم.

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الآثار الجانبية لمسحوق البروتين







على الرغم من أن مسحوق البروتين له العديد من الفوائد، إلا أنه يأتي مع عدد غير قليل من الآثار الجانبية أيضاً. فيما يلي نظرة على الآثار الضارة التي يمكن أن يحدثها هذا البروتين في جسمكِ:





1. زيادة مفرطة في الدهون:

في كثير من الحالات، تحتوي مكملات مسحوق البروتين على كربوهيدرات إضافية في شكل سكريات، وثمة منها ما يحتوي على دهون أيضاً، وهذا يعني أنه يمكن اكتساب الوزن في شكل دهون، وهذا غير صحي على الإطلاق. كذلك، يزداد الوزن عند الإفراط في تناول الطعام أثناء استهلاك مسحوق البروتين في الوقت نفسه.





2. تكوين حصوات الكلى:

عندما تستهلكين مسحوق البروتين، هناك خطر تكون حصوات الكلى، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون سبباً مباشراً، إلا أن الخبراء يعتقدون أن هذا البروتين يمكن أن يجعل الحالة أسوأ إذا كنت تعاني هذه المشكلة في الأصل. لمنع تكوّن الحصى، ينبغي تناول كميات كافية من الألياف الغذائية والماء.





3. مشاكل الجهاز الهضمي:

اللاكتوز موجود في مسحوق البروتين، وإذا كان لديكِ حساسية اللاكتوز، فقد ينتهي بكِ الأمر إلى مواجهة مشاكل في الهضم.





4. خطر النقرس:

على الرغم من عدم وجود دليل على أن مسحوق البروتين هو سبب مباشر لللإصابة بالنقرس، إلا أنه يمكن أن يسهم في تفاقم المشكلة في حال وجودها. من الأفضل أيضاً استشارة الطبيب قبل البدء في تناول البروتين، لاسميا إذا كان هناك تاريخ من النقرس في عائلتكِ.





5. مشاكل الكلى:

يمكن أن يسبب الإفراط في تناول مسحوق البروتين مشاكل في الكلى، خاصة إذا كنتِ تعانيها بالفعل، يوصي الخبراء بمراقبة تناول البروتين وكذلك استشارة طبيبكِ قبل البدء في تناوله، بهذه الطريقة يمكنكِ تجنب أي ضرر طويل الأجل لكليتيك.





6. مشاكل الكبد:

استهلاك مسحوق البروتين بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الكبد، هذا هو السبب في أنه من المهم التأكد من أنك تستهلكين البروتين بشكل معتدل في جميع الأوقات.

ينصح أيضاً باستشارة طبيبك قبل تناول مسحوق البروتين، لأنه قد يتداخل مع آثار الدواء الذي تتناولينه لحالة الكبد.





7. خطر الإصابة بأمراض القلب:

يعتقد الخبراء أن استهلاك الكثير من مسحوق البروتين يمكن أن يكون له آثار خطيرة على الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب، يمكن أن يسبب البروتين الإصابة بالسكتة القلبية أو إيقاعات القلب غير الطبيعية وكذلك الفقدان الكامل لوظائف القلب.

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