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الأربعاء، 18-01-2023 02:50 م

إليك أغرب حيلة تطبيق بلاشر قد تسمعين بها

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الوكيل الاخباري - صحيح أنّ مستحضرات المكياج جميعها أساسية وصحيح أنّ لكل منها غرض خاص به، وهذا ما يعني أنّ الإطلالة الكاملة المتكاملة تستلزم استعمال جميع المنتجات، إنّما وفق التدرّجات والتركيبات التي تروق لنا.

ولكن، تماماً كما الأشياء جميعها، ثمّة مستحضرات نفضّلها أحياناً عن سواها ولا نتصوّر لوكاتنا من دونها. فمنّا من تحبّ مثلاً البرونزر وتشعر أنّ الإطلالة غير المسمّرة ليست الإطلالة المثالية. في المقابل، لا تستغني كثيرات عن الماسكارا حتّى أنّهن لا يخرجن من المنزل بدونها. والأمثلة كثيرة كثيرة...

ومن المستحضرات التي تركّز النساء عادةً عليها، البلاشر أو أحمر الخدود بخاصّة أنّ العلامات التجارية تقدّمه بمختلف الألوان والتركيبات. بالنسبة إلى التركيبات، نجد منه البودرة أو التركيبة الكريمية. أمّا في ما يتعلّق بالألوان، فمتنوّعة بالفعل ونذكر منها على سبيل المثال الزهري والبرتقالي والدرّاقي وغيرها...

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ولأنّ اختيار المنتج لا يكفي لوحده، إذ طريقة تطبيقه ووضعه تهمّ أيضاً، نكشف لك اليوم عن أغرب حيلة تطبيق بلاشر قد تسمعين بها على الإطلاق!

في الواقع، حسب خبراء تجميل، لتطبيق البلاشر بطريقة تعكس اللوك الصحي الملفت وترفع الوجه نحو الأعلى، لا بدّ من توزيع المنتج على شكل الحرف W. فتخيّلي معي كيف سيكون التطبيق! حرف W في منتصف الوجه!

تبدئين من عند الصدغ في أحد جانبيّ الوجه نزولاً نحو منتصف الخد الأوّل، ثم تصعدين نحو جسر الأنف ثمّ نزولاً من جديد نحو منتصف الخد الثاني، ومن بعدها صعوداً نحو الصدغ في الجانب الآخر من الوجه.

تسمح هذه الحيلة بإضاءة مناطق الوجه التي تنعكس عليها الشمس عادةً كما وتساعد في تأطير أي كونتور الوجه وتشدّه نحو الأعلى، إذ تركّز على عدد من الملامح في آن واحد.

وتذكّرنا تقنية الحرف W لتطبيق البلاشر بتقنية حرف C التي تُسمّى أيضاً Drapping باللغة الإنجليزية، وهي تقضي بتطبيق البلاشر أو أحمر الخدود على شكل الحرف C وذلك من أعلى عظمة الخدّ حول زاوية العين الخارجية ونحو الصدغ. غير أنّ التطبيق على شكل الحرف W يضمن نتيجة طبيعية أكثر.

 

 

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