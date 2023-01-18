إليكِ كيفية غسل الشعر دون شامبو

الوكيل الاخباري - تَعِدُ العلامات التجارية بجعل الشعر ناعماً ولامعاً من خلال الشامبو الخاص بها، لكن على المدى الطويل، تسلب المواد الكيميائية الموجودة في الشامبو الرطوبة والحياة من خصلات شعركِ.



لذلك، تذهب الكثيرات إلى منظفات الشعر الطبيعية، بدلاً من الشامبو لغسل الشعر، لكن ما هي، وكيف تعمل؟



منظفات الشعر الطبيعية يمكنكِ تجربتها بدلاً من الشامبو:

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ستندهشين، عندما تعرفين أن هناك العديد من المكونات الطبيعية، التي تخدم الغرض من تنظيف الشعر.

إليكِ بعض منظفات الشعر الطبيعية:







1. خل التفاح:



خل التفاح له العديد من الفوائد الصحية، إذ يحتوي على بكتيريا صحية مفيدة لجسمكِ.



والخل نفسه له خصائص مضادة للأكسدة، لذا ينظف الشعر دون عناء، وإذا كنتِ تعانين مشكلة قشرة الرأس، فهذا ما تحتاجينه فقط.



اخلطي خل التفاح بكمية مضاعفة من الماء الدافئ، ثم ضعيه على فروة رأسكِ، ويجب السماح له بالبقاء على فروة الرأس لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم شطفها.





2. عصير الليمون:



يمكن العثور على الليمون بسهولة في مطبخنا، وهو فعال في التخلص من قشرة الرأس، وكذلك جعل الشعر لامعاً، ويمكن لعصير الليمون أيضاً إزالة الزيت الزائد من شعركِ.

3. الألوفيرا:



غنية بالفيتامينات والمعادن والإنزيمات وحمض الساليسيليك، وكذلك الأحماض الأمينية، ولها تأثير مهدئ على الجلد وترطب الشعر، كما تزيل الزيت الزائد بطريقة لطيفة، ولها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات أيضاً، ما يجعلها منظف شعر طبيعياً ومثالياً.



افركي الألوفيرا على شعرك بلطف، واتركيه لمدة 5 دقائق.





4. أوراق الكركديه:



نبات الكركديه مصدر غني بالصمغ، وهو مادة لزجة مطهرة، تساعد في الحصول على شعر صحي ولامع.



ويجب تحويل أوراق الكركديه أولاً إلى مسحوق، ثم يخلط بكمية صغيرة من الماء لتشكيل عجينة، ويجب تدليك العجينة في شعركِ، وللحصول على أفضل النتائج، اتركيه في الشعر لمدة 10 دقائق قبل الغسيل.

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