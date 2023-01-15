نصائح سهلة لكيفية العناية بالشعر وإضفاء الحيوية عليه

الوكيل الاخباري - قد يبدو غسيل الشعر والاعتناء به أمراً عادياً، لأنه جزء من حياتنا اليومية، لكن هناك بعض الحيل التي يمكن أن تحدث فرقاً.. إليكم هذه النصائح التي يجب اتباعها عند غسيل الشعر والعناية به، لمساعدتك في الحصول على شعر صحي ويشع حيوية.



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التدليك



نحن نأخذ هذه الآلية كأمر مسلم به، إذ نفعل ذلك تلقائياً، عندما نقوم بتنظيف شعرنا أو غسله أو تجفيفه بالمنشفة. لكن الحرص على تدليك فروة الرأس بطريقة متخصصة في الصالون يعمل على زيادة حركة الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي الاستفادة من المعادن والفيتامينات الضرورية لنمو الشعر وصحته.



لا تغسليه كثيراً أو نادراً



يوصى عادة بعدم غسل الشعر أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع. وبالمقابل عدم إهماله لأكثر من ذلك، لكن الأمر كله يعتمد على نوع فروة الرأس، إذ إن غسلها بشكل متكرر يمكن أن يضعفها، في حين أن تراكم الدهون في فروة الرأس يمنع حركة الدورة الدموية ويسدها.



اختاري الشامبو الأنسب



من الضروري اختيار الشامبو الأفضل لشعرك، ويمكنك الاستعانة بجهة متخصصة، لتقديم النصح لك بطريقة هادفة، وبتحليل مفصل للشعر وفروة الرأس.



لا تستخدمي كمية زائدة من الشامبو



سيكون المنتج الصغير كافيًا، خاصة إذا اخترت المنتج الأكثر تركيزًا، وبالتالي الأكثر أداءً. لذلك، استخدمي الكمية المطلوبة ببساطة لغسل فروة الرأس، فأي زيادة هي بالتأكيد ستضيع بلا فائدة.



التركيز على فروة الرأس



المكان الحيوي من الشعر هو الجزء المرتبط بفروة الرأس. لذلك، إذا استخدمنا كمية صغيرة من الشامبو في تلك المنطقة فقط، فسنقوم بغسيل ممتاز، وستكون الكمية كافية لشطف وغسل الأطراف أيضًا.



اشطفيه جيداً



اشطفي شعرك جيداً بالماء، واحرصي على إزالة كل الأوساخ والدهون وبقايا الشامبو من فروة الرأس.



احمي شعرك من أشعة الشمس



تعمل الشمس إلى إتلاف ألياف الشعر بالقدر الذي تؤثر به على الجلد، وتجب حماية فروة الرأس، خاصة في المواسم الأكثر سخونة.



نظام غذائي صحي ومتوازن



إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن سيفيد بالتأكيد نمو شعرك. بالإضافة إلى ذلك، ستكون بعض المكملات الغذائية قادرة على دعم ما لا تستطيع التغذية الطبيعية فعله.

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