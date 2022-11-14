إن كنت من أصحاب البشرة الدهنية.. هذه الطرق يمكنك إتباعها لتبييضها

الوكيل الإخباري - البشرة الدهنية تشتهر بكثرة إفراز الدهون والزيوت، مما يعرضها لمشاكل عدّة كالبثور والرؤوس السوداء وحب الشباب وغيرها، وتتوفر الكثير من الخلطات المنزلية البسيطة والفعالة لعلاج مشكلات البشرة الدهنية يمكنك إتباعها للتخلص من هذه المشاكل.



خلطة الليمون والعسل:



يعد هذا المزيج من أفضل الوسائل لتبييض البشرة حيث إن الليمون يعمل على تفتيح البشرة ويقلل من ظهور البقع الداكنة، أما العسل فهو مهم لمعالجة مشاكل الجلد بفضل خواصه المضادة للبكتيريا التي تعمل على معالجة الندبات والتصبغات كل ما عليك فعله هو الآتي:





1- امزجي ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.



2-ضعي المزيج على بشرتك النظيفة.



3- اتركي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بغسول البشرة الدهنية.







خلطة عصير البطاطا :







تحتوي البطاطا على فيتامين سي ومضادات أكسدة تعمل على تبييض البشرة، بالإضافة إلى فعاليتها في إزالة الخلايا الميتة من الجلد عبر وسائل عدة، وتستخدم كالآتي:



1- قشري حبة بطاطا وقطعيها قطعاً صغيرة جدا.



2- افركي بشرتك بقطع البطاطا بشكل دائري ولطيف.



3- اتركي عصير البطاطا الخارج من القطع على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.





خلطة الصبار والكركم للبشرة الدهنية:









يعمل المزيج بخواص مضادة للالتهابات التي تساعد على تقليل حب الشباب والحفاظ على صحة البشرة.



امزجي ملعقة كبيرة من لب الصبار مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.



ضعي المزيج على بشرتك لمدة 15 – 20 دقيقة، واتركيه ليجف.



يفضل تكرار العملية من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.





خلطة ماء الورد والصبار للبشرة الدهنية الحساسة:

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يعمل ماء الورد على إزالة الأوساخ عن الوجه، وتهدئة البشرة المتهيجة، والصبار يعمل على ترطيب بشرتك وإزالة حب الشباب.



1- اغلي بتلات الورد مع إضافة بعض قطرات من ماء الورد.



2- صفي المزيج ودعيه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.



3- أضيفي ملعقتين كبيرتين من الصبار إلى المزيج واخلطيه جيداً، ثم ضعي المزيج في الثلاجة لبعض الوقت.



4- ضعي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة.



5- اغسلي وجهك بالماء.

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