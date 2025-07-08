الثلاثاء 2025-07-08 02:36 م
 

لمحاربة الشيخوخة.. مُكوّن طبيعي موجود بأكثر من 70 نوعا من النباتات

ب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري-   يُعتبر الريسفيراترول من أقوى مضادات الأكسدة، ويوجد طبيعيًا في قشور العنب الأحمر والتوت والكاكاو. يساعد في محاربة التجاعيد، تعزيز الكولاجين، توحيد لون البشرة، وتقليل الالتهابات مثل حب الشباب.

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يمكن استخدامه موضعيًا ضمن كريمات البشرة، أو تناوله كمكمل غذائي (3 مرات أسبوعيًا) لتحسين مرونة الجلد ومقاومة تأثيرات الشمس، بشرط استشارة الطبيب قبل الاستخدام مع أدوية أخرى.

 

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