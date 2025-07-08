لمحاربة الشيخوخة.. مُكوّن طبيعي موجود بأكثر من 70 نوعا من النباتات

يمكن استخدامه موضعيًا ضمن كريمات البشرة، أو تناوله كمكمل غذائي (3 مرات أسبوعيًا) لتحسين مرونة الجلد ومقاومة تأثيرات الشمس، بشرط استشارة الطبيب قبل الاستخدام مع أدوية أخرى.
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