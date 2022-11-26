احصلي على تنظيف البشرة العميق في المنزل بميزانية قليلة

الوكيل الإخباري - تحتاج بشرتك إلى وقت للإسترخاء والتخلص من السموم وتستحق أن تعالجيها جيداً ولكن هذا لا يعني أنه يمكنك علاج بشرتك بشكل جيد في حدود ميزانية فعالة من حيث التكلفة. ليست هناك حاجة للحصول على علاج متطور لبشرتك عندما يمكنك الحصول على نفس التأثير بأقل من ربع العلاج التجميلي للعناية بالبشرة من العيادة. التنظيف العميق للوجه هو روتين للعناية بالبشرة يهدف إلى تنظيف المسام العميقة ويمكنك الحصول عليه في المنزل و بهذه الخطوات:



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ابدئي بزيت لتنظيف البشرة



التنظيف العميق يعمل بشكل أفضل مع زيت التنظيف، لا تستخدمي أي نوع من منظفات الوجه فقط لإزالة البقايا الزائدة على الجلد من أجل الحصول على تنظيف عميق بشكل صحيح ، يوصى باستخدام زيت التنظيف. يتخلل زيت التطهير أعمق طبقة من بشرتك ، ويزيل الأوساخ والدهون من المسام العميقة. يعتبر زيت التطهير رائعًا بشكل خاص لمن لديهم نوع بشرة حساسة لأنه يضمن تنظيفًا لطيفًا في نفس الوقت بترك بشرتك رطبة حتى بعد التنظيف الشامل.





طبقي حمام البخار للوجه



قبل تنظيف بشرتك ، اغسلي وجهك بالماء الدافئ، إذا كنت تستطيعين تحمل بذل جهد إضافي للاقتراب من بشرة الطفل الناعمة ، فافتحي مسامك بالبخار. أولاً ، اغلي بعض الماء وضعي وجهك فوق الماء الساخن لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. أغمضي عينيك وتنفسي ببطء مع وضع منشفة فوق رأسك بحيث تشكل خيمة يمكنها التقاط الرطوبة الساخنة. أثناء التنظيف ، ركزي على المناطق التي يكون لديك فيها دهون مفرطة وتأكدي من عدم تفويت الشقوق في الوجه مثل الشفتين والأنف.





تقشير البشرة بالسكر الأسود



التقشير خطوة مهمة لا يمكنك استبعادها من التنظيف العميق، عن طريق التخلص من خلايا الجلد الميتة من بشرتك ، يعمل التقشير كإجراء وقائي لحب الشباب. بعد التقشير ، ستلاحظين أن بشرتك أصبحت ناعمة ومتجانسة اللون.

أضيفي التقشير إلى نظام العناية بالبشرة اليومي - مرة أو مرتين في الأسبوع تكفي لجعل بشرتك تبدو أصغر سنا ومنتعشة.



يعد السكر الأسود أحد أكثر مكونات العناية بالبشرة المحبوبة، كما أنه مليء بالفيتامينات وهو مقشر فعال يمكن استخدامه كمرطب. تعمل حبيبات السكر على إزالة خلايا الجلد الميتة بشكل فعال ويخلق فيتامينB الموجود في السكر الأسود حاجزاً وقائياً حول بشرتك. إذا كانت بشرتك حساسة أو جافة ، فإن إضافة نقاط من زيت التنظيف إلى مقشر السكر الأسود سيجعل عملية التقشير أكثر سلاسة ولطفًا.





استبدلي رغوة التنظيف العادية بصابون الفحم



هناك أيضًا خدعة سهلة يمكنك تطبيقها بمجرد التبديل من منظف الوجه العادي إلى صابون الفحم يمكن أن يطهر المسام العميقة. من المعروف أن الفحم المنشط يعمل على التخلص من السموم وتنقية بشرتك.

صابون الفحم مفيد بشكل خاص للبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب لأن الفحم يمتص بشكل فعال الزيوت الزائدة والدهون من بشرتك ويقلل من حجم المسام. بالمقارنة مع المنظفات الرغوية ، يصل صابون الفحم إلى عمق بشرتك ويحرر المسام المسدودة بينما يركز غسول الرغوة فقط على غسل المكياج والشوائب من سطح بشرتك.

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