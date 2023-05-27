استعدي للصيف.. منتجات عناية بالبشرة ضرورية في روتينك اليومي

الوكيل الاخباري - تؤثر الشمس الحارقة، والهواء الساخن، في فصل الصيف على البشرة والشعر بشكل كبير، خاصة إذا كنت تتعرضين لهما يومياً بسبب خروجك من المنزل المتكرر نهاراً للعمل، أو لقضاء بعض الأمور الخاصة، أو حتى في العطلة أمام البحر.

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ومع دخول الصيف، يجب التركيز والاهتمام بحماية بشرتك وشعرك، من خلال استخدام بعض المنتجات، التي لا غنى عنها في روتينك اليومي. فما هذه المنتجات؟



واقي الشمس (sun block):

هو أول المنتجات التي يجب أن تضيفيها إلى روتين العناية ببشرتك، فإذا كنت تتعرضين يومياً لأشعة الشمس، فيجب وضع الواقي الخاص بك والمناسب لبشرتك، ويكون بحماية أكثر من 50+، ليعطي أفضل النتائج في الحماية من الأشعة الضارة والهواء الساخن الذي يؤثر في الجلد، ويسبب ظهور التجاعيد، وأحياناً السرطانات، كما يجب تجديده بوضعه على الوجه والجسم كل ساعتين.



واقي الشمس للشعر:

لا يعلم عدد كبير من النساء والفتيات أن الشعر يتأثر مثل الجلد بأشعة الشمس الضارة، وهواء الصيف الساخن والرطوبة، لذلك يجب، مع الخروج اليومي والتعرض للشمس، وضع واقٍ خاص للشعر من أشعة الشمس.



منتجات الترطيب للجسم والشعر:

المرطبات عامل أساسي للحماية من جفاف الجلد والشعر الناتج عن حرارة الشمس والجو في فصل الصيف، فالجسم يستخدم المرطبات الثقيلة سريعة الامتصاص، التي تدوم لأكثر من 24 ساعة، وللشعر يجب وضع سيروم خاص للترطيب حسب نوعية كل شعر. أما مرطب الشفاه، فيجب استخدامه باستمرار كل ساعة تقريباً، لمنع تشقق الشفاه أو تورمها بعد التعرض للحرارة.



تغيير غسول الوجه الخاص:

في فصل الصيف يفضل تغيير غسول الوجه الخاص بك، واستخدام الغسول المخصص للبشرة الحساسة، أو المعرضة لحرارة الشمس لفترة طويلة؛ ليكون خفيفاً على بشرتك بعد يوم طويل، ولا يسبب الالتهاب.



مزيل العرق:

أخيراً، وأهم منتج هو مزيل العرق، فالنظافة هي الأساس لجميع الأشخاص. ففي فصل الصيف، يفضل الاستحمام مرتين يومياً، وبالطبع وضع مزيل العرق بعد الاستحمام، ويفضل استخدام مزيلات العرق التي لا تسد مسام البشرة، ولكن تمنع الرائحة الكريهة، وأيضاً مزيلات العرق التي تعمل على تفتيح المنطقة بشكل آمن.

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