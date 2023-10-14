السبت 14-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة

وقفة نصرة لفلسطين في لواء بني كنانة

كتائب القسام تصدر بلاغا عسكريا رقم 8

الصحة الفلسطينية: 2215 شهيدا و8714 مصابا في غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العبيدات

"الصحفيين الأردنيين" تضع إمكانياتها تحت تصرف الزملاء الفلسطينيين

الأوقاف الفلسطينية تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح أهالي غزة

افتتاح الجناح الأردني في معرض اكسبو الدوحة وإشادة بالعلاقات الأردنية القطرية

عاجل

كتائب القسام تصدر بلاغ عسكري رقم 8

السبت، 14-10-2023 11:10 ص

البلوفر يزهو بالأخضر العشبي في الخريف

q2q


الوكيل الإخباري - يزهو البلوفر بالأخضر العشبي في خريف وشتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء الغائمة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت مجلة “Instyle” أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة تسلط الضوء على جاذبية الأخضر العشبي بتنسيق البلوفر مع بنطال أو تنورة بأحد الألوان المحايدة، مثل الأسود أوالأبيض أوالرمادي أو البيج.

اضافة اعلان


وأضافت المجلة أنه يمكن أيضاً الحصول على إطلالة أكثر جاذبية بتنسيق الأخضر العشبي مع درجات أخضر أخرى.
أما التي ترغب في إطلالة صارخة، فيمكنها تنسيقه مع بنطال أو تنورة بالبرتقالي، حيث تتمتع هذه التوليفة بطابع جريء يعبر عن ثقة المرأة في نفسها ويعكس تميز وتفرد أسلوبها.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_11_16_23_18_0_998

الجينز يزهو بالبنّي في الخريف

197-113752-women-short-stature-right-boot-4

للمرأة قصيرة القامة.. كيف تختارين البوت المناسب؟

7b85e935-1742-443d-a8a1-152b7fa818eb

فيلر الشفاه.. كيف يمكن أن يؤثر على ابتسامتك؟

0f8d05f3-55ce-4357-ae0d-a3182942ba54

فوائد استعمال فرشاة تدليك الشعر المصنوعة من السيليكون

تتاه

بالخطوات.. طريقة المكياج الصحيحة لتوهجٍ شبابي

510410

كيف يمكن تحويل زيت الزيتون إلى سر لجمال الأظافر؟