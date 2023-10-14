البلوفر يزهو بالأخضر العشبي في الخريف

الوكيل الإخباري - يزهو البلوفر بالأخضر العشبي في خريف وشتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء الغائمة في هذا الوقت من العام.



وأوضحت مجلة “Instyle” أنه يمكن الحصول على إطلالة هادئة تسلط الضوء على جاذبية الأخضر العشبي بتنسيق البلوفر مع بنطال أو تنورة بأحد الألوان المحايدة، مثل الأسود أوالأبيض أوالرمادي أو البيج.

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وأضافت المجلة أنه يمكن أيضاً الحصول على إطلالة أكثر جاذبية بتنسيق الأخضر العشبي مع درجات أخضر أخرى.

أما التي ترغب في إطلالة صارخة، فيمكنها تنسيقه مع بنطال أو تنورة بالبرتقالي، حيث تتمتع هذه التوليفة بطابع جريء يعبر عن ثقة المرأة في نفسها ويعكس تميز وتفرد أسلوبها.

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