البوت ذو الأربطة نجم موضة الشتاء

الوكيل الإخباري - يمثل البوت ذو الأربطة نجم موضة الأحذية النسائية في شتاء 2023/2024 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.



وأوضحت مجلة "Elle" أن البوت ذا الأربطة يطل هذا الموسم بموديلات متنوعة ليرضي كل الأذواق، حيث توجد موديلات يصل طولها إلى منتصف الساق وموديلات يصل طولها إلى الركبة. كما توجد موديلات ذات نعل سميك وأخرى ذات نعل ضخم "بلاتوه".

اضافة اعلان



تنوع إمكانيات التنسيق

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البوت ذا الأربطة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن تنسيقه مع تنورة ماكسي مصنوعة من الجلد أو فستان تريكو ماكسي.



ويمكن أيضاً تنسيق البوت ذي الأربطة مع بنطال جينز أو مع بلوفر تريكو بقصة أكبر من المقاس "أوفر سايز"، والذي يتم ارتداؤه كفستان قصير.

24