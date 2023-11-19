الأظافر تزهو بالأحمر البوردو في الشتاء

الوكيل الإخباري - تزهو الأظافر بالأحمر البوردو في خريف وشتاء 2023-2024 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة.



وأوضحت مجلة Instyle أن الأحمر البوردو، أحمر غامق يمتاز بطابع مثير ودافئ تغلفه الأناقة والفخامة.

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وليدوم تأثيره طويلاً، أوصت المجلة بالخطوات التالية:



- أولاً تحضير الأظافر بتنظيفها جيداً، بإزالة بقايا الطلاء القديم، إن وجدت.

- استخدام مبرد لتشذيب الأظافر ومنحها الشكل المرغوب.

- وضع طبقة رقيقة من طلاء الأساس والذي يحمي الأظافر ويمنح الطلاء ثباتاً جيداً.

- وضع الطلاء الأحمر البوردو، على عدة طبقات ليبدو جذاباً، مع ترك كل طبقة تجف جيداً قبل وضع الطبقة الموالية.

- أخيراً، توضع طبقة رقيقة من طلاء الأظافر العلوي، ليمنحها لمعاناً ويحميها من التشقق.



وأشارت المجلة إلى أن الطلاء بالأحمر البوردو يبدو في غاية الجاذبية والفخامة عند تنسيقه مع ملابس بدرجات الرمادي أو الكريمي أو الزيتوني الغامق.

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