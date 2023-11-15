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الأربعاء، 15-11-2023 04:37 م

البوت ذو النعل المخروطي يعود بقوة هذا الشتاء

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الوكيل الإخباري - تشهد موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2023/2024 عودة قوية للبوت ذي النعل المخروطي (Wedge Boots)، والذي يستلهم موضة الأربعينيات الأنيقة.

وأوضحت المجلة أن البوت ذا النعل المخروطي يمنح المرأة إحساساً بالراحة والاستقرار أثناء المشي من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة جاذبية تعكس تفرد وتميز الأسلوب من ناحية أخرى.

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والبوت ذو النعل المخروطي يأتي هذا الموسم مصنوعاً من الجلد الأملس ويظهر بأطوال مختلفة، حيث توجد موديلات يصل طولها إلى الكاحل، وأخرى يصل طولها إلى الركبة، في حين تطل مقدمة البوت بشكل مستطيل أو مدبب.

 


باقة ألوان واسعة
ويطل البوت ذو النعل المخروطي بباقة واسعة من الألوان، حيث تكتسي بعض الموديلات بألوان كلاسيكية هادئة كالأسود والرمادي والكريمي والهافان، في حين تتلألأ موديلات أخرى بدرجات الميتالك البرّاقة كالذهبي.

 


ويمتاز البوت ذو النعل المخروطي بتنوع طرق التنسيق، حيث يمكن تنسيق موديل ذي ساق طويلة مع فستان قصير أو تنورة قصيرة وبليزر أو معطف بقصة أكبر من المقاس "أوفر سايز".

 


كما يمكن تنسيق موديل يصل طوله إلى الكاحل مع بنطال جينز بقصة واسعة ذات طابع كاجوال.

 

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