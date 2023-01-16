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الإثنين، 16-01-2023 02:12 م

الفرق بين عطر الشعر والعطر العادي

طريقة-استخدام-عطر-الشعر


الوكيل الاخباري - لاقت العطور بمختلف أشكالها رواجاً كبيراً في الأسواق، فهي تُعد احتياجاً أساسياً لكل شخص، وتتكون بمزيج من المركبات ذات الروائح المختلفة لمنحك رائحة جميلة وفواحة، ولاختلاف أنواع العطور نعرفك اليوم على الفرق بين عطر الشعر والعطر العادي.

عطر الشعر

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عطر الشعر هو عبارة عن رذاذ معطر يُستخدم لتعطير الشعر وفروة الرأس، ويحتوي على مكونات تغذي الشعر وترطبه وتزيل رائحة الشعر الكريهة التي تنتج عن العرق والإفرازات الدهنية والتغيرات الهرمونية عند المرأة وغيرها من مسببات الرائحة كدخان السجائر وروائح الطبخ المزعجة، وتستخدم الكثيرات من النساء عطور الشعر للحفاظ على رائحة الشعر النظيفة والمغسولة؛ لأنّ رائحة الشامبو تتبخّر عادةً من الشعر في غضون ساعات من غسله، ولكن معظم عطور الشعر مصمّمة لتظلّ الرائحة على الشعر ولا تتداخل مع رائحة أيّ عطور أخرى قد تضعينها على جسمك، وهي تمتاز بكونها مخصصة فقط للاستعمال على الشعر دون سواه، فمن المعروف أن الشعر يلتقط الروائح بقوة، وتشمل الروائح المعتادة في عطور الشعر الأزهار والحمضيّات والروائح العشبيّة، كما تتميز بتداخل الفانيلا وجوز الهند، وتستخدمه الكثيرات من النساء لإعطاء الشعر اللمعان؛ لأنه يعمل على إزالة الزيت الزائد من الشعر، ويمنح الراحة النفسية من خلال استنشاقه عند تحرك الشعر، كما يساعد في حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة، ويعمل استخدامه بعد الاستحمام على ترطيب الشعر ومنع جفافه

 

 


 

 

 

الفرق بين عطر الشعر والعطر العادي

 

يختلف عطر الشعر عن العطر العادي بنسبة الايثانول الموجودة فيه إلى الماء، فعطر الشعر هو رذاذ مائي يحتوي فقط على آثار من هذه المادة بحيث لا تسبب الضرر والجفاف للشعر عند استخدامه باعتدال، كما أنه خفيف الوزن على عكس العطر العادي الذي يثقل الشعر ويمنحه مظهراً دهنياً، ويختلف عن العطر العادي برائحته التي لا تبقى طويلاً بسبب طبيعة المكونات الخفيفة المصنع منها، ويكمن الفرق بينهما في أن العطور العادية عبارة عن مزيج من خلاصات الزيوت العطرية المختلفة ذات الروائح اللطيفة كمحلول أخف تركيزاً، وهو مؤقت ولا يدوم لفترات طويلة بالمقارنة مع عطر الشعر.

 

 

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