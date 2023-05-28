المشي 100 خطوة بعد الوجبات.. ماذا يقدم من فوائد؟

الوكيل الاخباري - هل تحبي المشي بعد تناول الطعام؟.. إذا كنت من محبي ممارسة أيٍّ من أنواع الرياضة بعد تناول وجبة دسمة، فعليك بتجربة المشي 100 خطوة بعد الوجبات.



منذ زمن بعيد، يعد اتخاذ 100 خطوة بعد الوجبات من الطرق المثالية لمساعدة الجسم في التغلب على عسر الهضم، وتحسين التمثيل الغذائي، وخسارة بعض الوزن، ووفقاً للأيورفيدا هذه الطريقة تسمى "شاتبافالي"، كما وجدت في العديد من الثقافات القديمة، للحفاظ على صحة الجسم.



ووفقاً للخبراء، يمكن أن يساعد المشي لمدة 15 دقيقة يومياً، بعد تناول وجباتك أو الانتهاء منها، في مكافحة العديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك: ارتفاع نسبة السكر بالدم، والكوليسترول، وما إلى ذلك، بينما نشرت دراسة في المجلة الدولية للطب العام تقول إنه من المستحسن أن يمشي الناس لمدة 15 دقيقة على الأقل يومياً، بعد الوجبة، لمساعدة الجسم على هضم الطعام بشكل صحيح، لذا سنلقي نظرة أعمق على المشي بعد الوجبات.



المشي بعد تناول الوجبات يومياً:



المشي 100 خطوة بعد الوجبات، ليس فقط لحرق الدهون في الجسم أو السعرات الحرارية، لكنه يمنح الجسم أفضل أداء، لأنه يزيد تدفق الدورة الدموية في الأعضاء، وبالتالي يحسن الصحة العامة.



ومن أبرز فوائد المشي 100 خطوة، بعد تناول الوجبات، ما يلي:



1 . تحسين عملية الهضم:

يساعد المشي بعد تناول الطعام على تحفيز الجهاز الهضمي، فقد يسهل هضم الوجبات بشكل صحيح، وامتصاص المغذيات، كما أنه يشجع الطعام على التدفق بسرعة أكبر عبر الجهاز الهضمي، ما يقلل احتمال عسر الهضم والانتفاخ والألم.



2 . التمثيل الغذائي المعزز:

المشي يسرع عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على تعزيز امتصاص المغذيات الفعال وهضم الوجبات، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي، ومنع الهضم البطيء.





3. تنظيم نسبة السكر في الدم:

لقد ثبت أن المشي بعد الوجبات يمكن أن يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، فهو يعزز استخدام الغلوكوز من قبل العضلات كوقود، ويقلل ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويعزز حساسية الأنسولين، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل مرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به، يمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص.



4 . إدارة الوزن:

يمكن أن يساعد التنقل بانتظام بعد الوجبات في إدارة الوزن، إذ إنه يعزز حرق السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن جسم صحي.



5 . الحد من التوتر:

المشي هو تمرين خفيف، يمكن أن يساعد في تحقيق الحد من التوتر والقلق، لأنه يطلق فئة من المواد الكيميائية، التي تحدث بشكل طبيعي وترفع المزاج، نظراً لأن الإجهاد يمكن أن يضعف الامتصاص الغذائي الأمثل، والحد من الإجهاد له تأثير جيد على الهضم.





6 . تحسين النوم:

قد يساعد المشي بعد الوجبات في الهضم، وتحسين نوعية نومك، لأن الهضم الجيد يخفف الألم، ويضع الجسم في حالة استرخاء تعزز النوم.



7 . تقليل الكسل:

النوم بعد الغداء من أبرز الأعراض التي تصاب بها فئة كبيرة للغاية من الناس حول العالم، لذا يعتقد الباحثون أن الشخص قد يشعر بالتعب بعد تناول الطعام، لأن جسمه ينتج المزيد من السيروتونين، نتيجة وجود الكربوهيدرات والبروتينات، بينما اتخاذ بضع خطوات بعد تناول الطعام يمكن أن يحل هذه المشكلة.



8 . تحسين الهرمونات المزاجية:

المشي لمدة بسيطة يحسن تدفق هرمون الإندورفين في الجسم، لذلك يحفز المزاج الجيد، لذا ينصح الأطباء بالمشي بعد الغداء أو العشاء، في نزهة قصيرة لإطلاق مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي يعزز النوم الجيد، ويساعد على تنظيم الشهية، ويحسن التعلم والذاكرة، ويزيد المشاعر الإيجابية.





9 . تقليل الإصابة بأمراض القلب:

يعد المشي 100 خطوة بعد الوجبات من أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أكدت الدراسات أن أبسط التمارين الرياضية، مثل المشي، تخفض الدهون الثلاثية في الدم، وهو من أخطر عوامل الإصابة بأمراض القلب.



10 . تقليل اضطرابات المعدة:

قد يعاني البعض اضطرابات المعدة بعد تناول الطعام، ففي هذه الحالات ينصح بالمشي 100 خطوة بعد الوجبات، لأنه يساعد في تقليل أعراض عسر الهضم والانتفاخات والغازات، ما يخلق بيئة صحية للهضم.





كم من الوقت للمشي 100 خطوة؟

ينصح الأطباء والأخصائيون بالبدء بالمشي لمدة 10 دقائق، ثم زيادة المدة، وفقاً لحالتك الصحية، حيث إن المشي لهذه المدة بعد تناول وجبة غداء أو عشاء، يحقق فوائد مُذهلة مع منع الجوانب السلبية، التي قد يصاب بها الجسم بعد تناول الطعام.

من خلال المشي في جولات بسيطة لمدة 10 دقائق، أو الوصول لـ100 خطوة فقط بعد كل وجبة، يمكنك تجميع 30 دقيقة من النشاط البدني في اليوم، وهذا نسبة مثالية للبدء في اعتماد أسلوب رياضي في حياتك، للحفاظ عليها وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالكسل والخمول والسمنة، وغيرها.



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