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السبت، 18-03-2023 01:58 م

الهايلايتر الأبيض.. حيلة لمظهر أكثر جمالاً

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الوكيل الاخباري - لا بد من الاعتراف بأن المظهر المشرق واللامع سيطر في السنوات القليلة الماضية على صناعة التجميل، إذ بات المكياج الخفيف هو الاتجاه المرغوب.

كما أصبح الهايلايتر إحدى أبرز أدوات التجميل المستخدمة لإعطاء مظهر أكثر جمالاً للوجه، وأصبح هناك العديد من المنتجات منه، وتم ترويضه ليصبح سائلاً يضيف لمعانًا إلى البشرة إلى جانب البودرة منه، إلا أنه ورغم التغير في الصياغة، لايزال العديد من الأدوات الحديثة تحتوي على وميض أو لمعان، ما يجعل من الواضح أن تلك الفتاة تضع المكياج.

ومن أجل الحصول على مظهر "مضاء من الداخل"، تتخلى بعض السيدات عن الهايلايتر تماماً، ويخترن استخدام خافي العيوب الأبيض لتطبيقه بدلاً من ذلك، وهنا سنخبركِ بكيفية استخدام قلم خافي العيوب الأبيض بالطريقة الصحيحة.

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كيفية استخدام خافي العيوب الأبيض كهايلايتر

في هذه الحالة يتم استخدام خافي العيوب الأبيض بكميات صغيرة في الأماكن التي عادةً ترغبين بإبرازها على وجهك، إذ وبدلاً من استخدام قلم هايلايتر لامع فوق عظام الخد أو على قوس كيوبيد، يتم وضع القليل من خافي العيوب الأبيض ثم مزجه بفرشاة صغيرة ناعمة.

ووفقاً لخبراء المكياج، فإن إضافة القليل من خافي العيوب الأبيض بعد كريم الأساس يخلق ظلًا مثاليًا لبشرتك، ويبرز عظام الوجه ويجعل البشرة مشرقة في جميع المناطق التي ترغبين بإظهارها.

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