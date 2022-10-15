اليك طريقة فعالة لسكراب الأظافر

الوكيل الإخباري - إليك أسهل الخلطات الطبيعية لتقشير الأظافر وتبييض اليدين. مكونات طبيعية مفيدة تجدينها في مطبخك.

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خلطات تقشير الأظافر



مقشر السكر البني وزيت الزيتون للحصول على أظافر صحية



إنها وصفة فعالة للغاية للحصول على أظافر صحية! هذا المقشر، المصنوع من مكونات طبيعية بالكامل، يمكن أن يوفر مانيكيراً طبيعياً ولكنه فعال أكثر من تلك المكلفة. السكر البني مقشر طبيعي وزيت الزيتون يغذي بشرتك بعمق مما يجعله وصفة تقشير الأظافر المثالية لجميع أنواع البشرة. مقشر مانيكير محلي الصنع هذا يزيل جميع خلايا الجلد الميتة وهو الطريقة المثالية لتقشير وترطيب وإضفاء لمعان على يديك وحول اظافرك.



الطريقة: خذي ملعقتين صغيرتين من السكر البني مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. يجب أن يكون المقشر سميكاً. بللي يديك جيداً قبل وضع الخلطة. يمكنك بعدها القيام بالتقشير عن طريق دهنه بحركة دائرية على الاظافر ثم نقع يديك في ماء دافئ لمدة 10 دقائق تقريباً.

خلطة إكليل الجبل وبتلات الورد ليدين وأظافر ناعمة



هذه الخلطة ستنعم يديك وتمنح أظافرك اللمعان.



الطريقة: اسحقي بعض بتلات إكليل الجبل والورد معاً. فقط تذكري عدم المبالغة في الطحن حيث يجب أن يكون النسيج خشناً للفرك. الآن امزجي المكونات مع نصف كوب من السكر وأضيفي زيت السمسم واخلطيه جيداً حتى تحصلي على عجينة خشنة. افركي المعجون برفق لمدة 2-3 دقائق. بمجرد الانتهاء، اتركي راحة اليد والأظافر تجف لبعض الوقت قبل شطفها بالماء الدافئ.

مقشر الليمون والسكر واللبن لأظافر متوهجة



يحتوي هذا المقشر محلي الصنع على الكثير من الفوائد. ما عليك سوى استخدامه مرتين في الأسبوع وستحصلين على أظافر صحية ناعمة في فترة زمنية قصيرة جداً. جميع المكونات الطبيعية المستخدمة في هذا المقشر فعالة للغاية وتوفر لك نتائج رائعة على الفور. الليمون هو عامل مبيض طبيعي، ويحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك وكلا المكوّنين معاً يزيلان الإصفرار عن الاظافر ويمنحك بشرة ناعمة. أفضل جزء في هذا المقشر هو أنه يفتح لون بشرة يديك ويزيل خلايا الجلد الميتة.



الطريقة: خذي ملعقتين من السكر وثلاث ملاعق كبيرة من اللبن وبضع قطرات من الليمون واخلطهم جيداً حتى يصبح قوامه كثيفاً. الآن ضعيه على يديك وقومي بتدليك الأظافر بلطف لمدة 2-3 دقائق. يغسل بالماء الفاتر.

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