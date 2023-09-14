بالخطوات.. طريقة المكياج الصحيحة لتوهجٍ شبابي

الوكيل الاخباري - من منّا لا تريد أن تمتلك بشرةً رائعة متوهجة، تعطيها مظهراً مشرقاً وخالياً من الشوائب؟.. بالطبع لا أحد، لذا فإننا نحن معشر النساء نبحث دائماً عن روتين العناية بالبشرة، الذي يمكنه تحقيق ذلك لنا، وفي بعض الأحيان يكون المكياج إحدى تلك الطرق التي يمكنها إعطاؤنا توهجاً شبابياً مذهلاً، في حال طبقناه بالخطوات الصحيحة.



ومع أن بعض النساء يعتقدن أن الحصول على بشرةٍ رائعة عن طريق المكياج أمرٌ صعب التطبيق، إلا أن الأمر في الواقع لا يحتاج منهن الكثير. هنا، نرصد تلك الخطوات السهلة، التي يمكنكِ اتخاذها للحصول على بشرة متوهجة ورائعة في أي عمر.



تحضير البشرة:

للحصول على مكياجٍ خالٍ من العيوب، فإن أول خطوةٍ في ذلك هي تحضير بشرتك، لذا ضعي مرطباً أولاً قبل تطبيق أي مكياج، وامنحي بشرتكِ بضع دقائق لامتصاصه بفاعلية، إذ إن هذا يساعد على تثبيت مكياجكِ بشكلٍ طبيعي أكثر.



املئي حاجبيك:

حتى لو كان حاجباكِ سميكين، فإنه من المحتمل أن يكون بهما بعض الفراغات والمناطق غير المليئة، لهذا اجعلي ملء حاجبيكِ أولوية دائماً: مشطي حاجبيك لأعلى، واملئي الفجوات باستخدام قلم حواجب ذي مظهر طبيعي، ثم ضعي الجل لإبقائهما في مكانهما، حيث إن تحسين مظهر حاجبيكِ يساعدكِ في تأطير وجهك.



إعداد أو تجهيز جفنيك:

تتغير جفوننا مع تقدمنا في العمر، لذا حتى لو كنتِ لا تضعين ظلال العيون، يوصي خبراء التجميل بتطبيق خافي العيوب، الذي لا يتطلب بودرة تثبيت على الجفنين من أجل إعطائهما المظهر الملائم.



تطبيق ظلال العيون:

كما ذكرنا، تتغير جفوننا مع التقدم في العمر، لذا من الضروري تطبيق ظل العيون على الجفن العلوي، ومزجه بطريقةٍ متوازنة؛ لجعل عينيكِ تبرزان.



امزجي محدد العيون الخاص بك:

مع تقدمنا في العمر، تصبح الرموش أرق وأكثر تناثراً، لذا لا تنسي مزج محدد العيون الخاص بك، وسواء تم وضعه في أعلى العين، أو في الأسفل أو في كليهما، تأكدي من مزجه جيداً باستخدام فرشاة أو إسفنجة «بيوتي بلندر»، وتذكري أن الخطوط القاسية يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة.



تطبيق الماسكارا:

تُغير الماسكارا قواعد اللعبة، خاصة عندما تصبح الرموش أرق وأقصر، لذلك عليكِ استخدام مصل الرموش ليلاً للحفاظ على طولها، ثم استخدام أداة تجعيد الرموش وماسكارا مكثفة.



تصحيح تغير اللون على وجهك:

يحدث تغير اللون للعديدات منا، سواء كان على شكل شعيرات دموية مكسورة واحمرار أو بقع بنية، والخبر السار هو أنكِ لا تحتاجين إلى مكياج كامل للوجه لمعالجة هذه المشكلة، فقط ضعي مصحح اللون الذي يناسب مشكلتك، أو خافي العيوب الذي يتناسب مع لون بشرتك.



وطالما أن اللون يناسبك جيداً، فلن تحتاجي إلى المتابعة باستخدام كريم الأساس، إلا إذا كنتِ ترغبين في وضعه، وتأكدي من تثبيت مكياجك باستخدام البودرة المثبتة.



تطبيق أحمر الخدود:

انسي ما قيل لك حول وضع أحمر الخدود على تفاحة خديك، فوضعه أعلى قليلاً على خديك هو المفتاح لجعل وجهك يبدو أكثر شباباً.



استخدمي أحمر الشفاه اللامع أو شبه اللامع:

إذا تضاءل حجم شفتيك على مر السنين، فإن استبدال أحمر الشفاه غير اللامع بأحمر الشفاه اللامع، أو شبه اللامع، يمكن أن يجعل شفتيك تبدوان أكثر امتلاءً وصحة.

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