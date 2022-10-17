بحسب طبيبة جلدية : هذا ما سيجعلكِ تتخلّصين من البقع الداكنة فعلياً!

الوكيل الإخباري - كابوس أغلب السيّدات: ظهور البقع الداكنة على البشرة! لماذا هي بمثابة كابوس؟ باعتبار أنها مشكلة جلدية من الصعب جداً حلّها. ربما كان ذلك أمر واقعي في السنوات الماضية، أي قبل ظهور تقنيات حديثة واكتشاف مكوّنات تساعد فعلياً في تفتيت التصبغات على البشرة وتفتيح لون الجلد. مع كل التطوّر الذي يشهده عالم الجمال والتجميل، باتت إزالة البقع الداكنة خطوة ممكنة... فقط عند اختيار العلاج المناسب واتباع الخطوات الصحيحة بإشراف طبيب متخصّص.

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أبرز علاجات البقع الداكنة وخطوات لتجنبها





هنالك العديد من الخيارات لمعالجة البقع الداكنة، من الكريمات الموضعية إلى التقشير الكيميائي، وصولاً لليزر. يتم اختيار العلاج الأنسب حسب نوع وسبب البقع الداكنة. فيما يتعلّق بأحدث العلاجات المُستخدمة، حمض الترانيكساميك Tranexamic Acid متوفّر بشكل شفوي وموضعي. هذا المركّب يعيق إنتاج الميلانين وهو يستهدف بشكل خاص تصبغات الميلازما.

يمكن إيجاد هذا الحمض ضمن تركيبة السيروم وفي العيادات يُرفق بعلاج الميكرونيدلغ أو يمكن وصف هذا الحمض على شكل دواء يستهلك من الفم.

بخصوص العلاجات التي ترتكز على التقشير، بالنسبة لي أفضل تقنية هي Dermamelan أو ديرما ميلان. هي عبارة عن تقشير عميق، يعمل على إعادة تدوير خلايا البشرة، مما يساعد في تفتيح لون الجلد وإيقاف إنتاج الميلانين. يترافق هذا العلاج مع استخدام مكوّنات مقشّرة مثل حمض الأسكوربيك، حمض الفيتيك، حمض الكوجيك، وريتينيل بالميتات. ننتقل إلى الليزر وأبرز الأجهزة التي تعمل على الموجات والطاقة، أحدث التقنيات المُستخدمة لعلاج التصبغات هو Picosecond ليزر الذي يساعد في تفتيت التصبغات على سطح الجلد.



خطوة مهمّة يجب أخذها في عين الإعتبار، هو أن قبل القدوم على استخدام أي علاج، قومي باستشارة طبيب جلدي متخصّص، لأن العلاجات الخاطئة لا تكون غير مفيدة لبعض أنواع التصبغات فحسب، بل في بعض الحالات قد تجعل البقع تبدو أسوأ!

في أية حالات لا تحصل النساء على النتيجة المرجوّة من علاج البقع الداكنة؟



عندما يخيب ظنّ السيّدة من نتائج العلاج المُستخدم، يجب العودة خطوة إلى الوراء، معاينة البشرة والحرص على تشخيصها بشكل صحيح وبالتالي اختيار العلاج المناسب.

عندما نتحدّث عن البقع الداكنة، يجب التشديد على أهمية الحماية من الشمس وتجنّب التعرّض لأشعتها، للحرص على إتمام العلاج بشكل سليم.

ما من علاج سيسير بالطريقة الصحيحة من دون تطبيق واقي شمس بانتظام وطبعاً الإبتعاد عن تسمير البشرة.

سؤال تطرحه الكثير من السيّدات: هل تعمل الكريمات الموضعية بالفعل على معالجة التصبغات؟



بالتأكيد! العناية بالبشرة بالأخص من خلال الكريمات، هي الأساس لتأكيد نجاح أي علاج.

أهم منتج هو واقي الشمس؛ يجب تطبيقه كل يوم، حتى في الأيام المغيمة، وفي الأيام التي تقضين فيها أغلب الوقت في الأماكن الداخلية.

من دون واقي الشمس، ما من علاج مفيد للبقع الداكنة. بالإضافة إلى واقي الشمس، لا بدّ من اللجوء يومياً إلى مكوّنات تعمل على تفتيح لون البشرة مثل الفيتامين سي، الأربوتين، حمض الكوجيك، والريتينول.

خطوات يجب اتباعها وأخرى ممنوعة بهدف تجنّب التصبغات



لا تتركي المنزل من دون تطبيق واقي شمس واحرصي على إعادة تطبيقه كل ساعتين في حال بقيت في الخارج.

استخدمي الفيتامين سي كل يوم لمساعدة البشرة على إعادة ترميم الخلايا المتضرّرة من العوامل البيئية مثل الأشعة ما فوق البنفسجية والتلوّث الهوائي.

ملاحظة: لا تبالغي في استخدام المقشرات القوية لأن الإفراط في استخدامها قد يزيد من التصبغات.



طبّقي الريتينول ليلاً والجئي إلى التقشير الخفيف بشكل شهري في عيادة طبيبكِ الجلدي، لتحفيز ترميم خلايا البشرة وتجنّب البقع الداكنة.



لا تلجئي إلى السولاريوم... أبداً!



لا تقومي بإزالة حب الشباب بيدكِ لأن ذلك سيسبّب البقع. استشيري طبيب جلد لمعالجة هذه البثور وتجنّب آثارها ومنع حدوث البقع الداكنة.



ابتعدي عن التعرّض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحاً و4 بعد الظهر لأن الشمس ستكون بأوجّ حرارتها! ولا تنسي اعتماد قبعة عريضة وأنتِ في الخارج.



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