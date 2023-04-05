بعيداً عن التجميل.. حيل ذكية لإخفاء الذقن المزدوج

الوكيل الاخباري - يمكن أن يؤثر وجود ذقن مزدوج سلباً في ثقتك بنفسكِ، لهذا السبب يريد بعض الناس معرفة كيفية إخفاء ذقن مزدوج بالمكياج.

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قد يكون التخلص من الذقن المزدوجة مكلفاً، لأنه يتطلب عمليات جراحية، لكن يمكن للمكياج أن يقدم بديلاً أكثر أماناً وأرخص، وعلى الرغم من أنه حل مؤقت، فإنه بجانب المكياج، هناك حيل أخرى يمكن أن تساعدك على الحصول على مظهر براق مثالي، يجعلكِ تشعرين بالثقة.



كيفية إخفاء الذقن المزدوج بالمكياج:







1 . فستان ذكي:

قد تتساءلين: كيف يمكن لفستانكِ أن يقرر هيئة ذقنكِ؟.. الحقيقة هي أن ما ترتدينه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً، وفي هذه الحالة تجنبي لفت الانتباه نحو ذقنك المزدوج، ودعي الناس يلاحظون خط العنق أو الترقوة أو حتى حلقك، كيف تفعلين ذلك؟ من خلال ارتداء قبة برقبة. ما يعطي الجزء العلوي من الرقبة رؤية واسعة لحلقكِ وعظام الترقوة، بالإضافة إلى ذلك يعد هذا التصميم أنيقاً، ويمكنكِ تنسيقه بأكثر من طريقة مع إطلالتكِ اليومية.





2 . تصفيفة الشعر مهمة:

اعتمدي تسريحة شعر لا تسقط على رقبتكِ، بالقرب من ذقنكِ. ويبرز حجم الشعر المعلق أسفل رقبتكِ رؤية الذقن المزدوج، أحد أنماط الشعر المقترحة هو ذيل الحصان العالي، أو الأفضل من ذلك اعتماد تصفيفة البوب، ولن تضطري إلى التفكير في تسريحة شعر جديدة صعبة كل صباح.



3 . حيل بصرية بالمكياج:

تطبيق المكياج بطريقة ذكية قد يبعد الانتباه عن منطقة الذقن المزدوج، بحيث يسلط الضوء على خديكِ وعينيكِ، وعليكِ الابتعاد عن المكياج المتلألئ، لأنه يبرز الذقن المزدوج.



4 . الشفاه:

يمكن أن يحدث لون شفتيكِ فرقاً كبيراً في مظهركِ، لكن المهم هو لون الشفاه الذي تختارينه، لإخفاء ذقنكِ المزدوج، استخدمي ألوان الشفاه الجريئة، مثل: الأحمر الداكن والبني الداكن وما إلى ذلك، يمكنك أيضاً استخدام ملمع الشفاه اللامع، وهذا يجذب الانتباه إلى وجهكِ، وليس إلى الجزء الموجود أسفله.



5 . خط الفك:

تماماً كما تعززين ملامح وجهك، مثل: الخدين والعينين والشفتين، هناك خدعة أخرى تتجلى في محاولة تحديد خط فكك بوضوح باستخدام البرونز. وإذا كنتِ من صاحبات البشرة الخمرية أو الداكنة، فاستخدمي البرونز بلون ذهبي، وإذا كنتِ من ذوات البشرة الفاتحة، فاختاري برونزر وردي اللون.

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