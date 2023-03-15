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الأربعاء، 15-03-2023 02:51 م

الهايدرافيشل و5 معلومات يجب أن تعرفيها عن هذا العلاج الشهير

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الوكيل الاخباري - لا شكّ في أنّ الروتين الذي نتّبعه في المنزل للعناية ببشرتنا أكثر من أساسي. فهو يمنحنا فرصة يومية بأن نعزّز صحة بشرتنا من الداخل والخارج، أي أن نهتمّ بعلاج المشاكل التي قد تعاني منها سواء الجفاف أو حب الشباب أو غيرهما وأن نحرص على تحسين إشراقتها. ولكن، في المقابل، يؤكّد الخبراء باستمرار أنّه لا غنى عن العلاجات التي نحصل عليها في العيادات التجميلية.

فحتّى لو عمدت إلى تقشير بشرتك أسبوعياً وإلى تطبيق ماسك عليها، لن تتمكّني من التغلغل إلى أعماقها تماماً والحصول على النتيجة ذاتها، لأنّ المتخصّصين يعلمون كيف يهتمّون بك وببشرتك أثناء العلاج من جهة ولأنّ الماكينات والأجهزة مصمّمة خصّيصاً لتمنحنا نتائج رائعة من جهة ثانية.

ومن أكثر العلاجات التي تشتهر مؤخراً، علاج الهايدرافيشل Hydrafacial! فما رأيك أن نتعرّف أكثر عليه ونكتشف أهمّ المعلومات عنه؟!

ما هو علاج الهايدرافيشل؟

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يقوم علاج أو تقنية الهايدرافيشل على استخدام جهاز طبي لتقشير الجلد بالماء، مع المرور بـ3 مراحل هي أوّلاً تطهير البشرة وثانياً تقشيرها وثالثاً إغناؤها بأمصال مركّزة. وبالنسبة إلى تقشير البشرة تحديداً، لا يتم ذلك من خلال فرك الجلد كما في الطرق التقليدية، بل يعمل الجهاز على تفريغ المسام بلطف فيما يضخّ في آن واحد عناصر نشطة وقوية ترطّب البشرة وتفتّحها وتنعشها وتحميها.

ما هي فوائد علاج الهايدرافيشل؟

بشكل عام، يمكن اللجوء إلى علاج أو تقنية الهايدرافيشل مهما كان نوع البشرة، سواء كانت بشرة دهنية أم بشرة جافة أم مختلطة أم عادية. ومن أبرز فوائدها، نعدّد لك: تعزيز إشراقة البشرة، الترطيب، تعزيز امتلاء البشرة، شدّ البشرة وتنعيم الخطوط الرفيعة، المساعدة في علاج الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس.

كيف يتم هذا علاج الهايدرافيشل تحديداً؟

في الواقع، ينقسم هذا العلاج إلى 3 مراحل هي الآتية:

تطهير البشرة، حيث يتم تنظيف البشرة وتقشيرها للتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.


تفريغ المسام، حيث يتم امتصاص الأوساخ والزيوت المتراكمة داخل المسام بواسطة الجهاز والتقليل بالتالي من احتقان البشرة.


تطبيق الأمصال، حيث يتم توزيع مصل ممزوج بمضادات الأكسدة والكولاجين على كامل البشرة بواسطة الجهاز ليضمن تغلغل المكوّنات إلى أعماق الجلد.


ماذا بعد العلاج؟

يمكن ملاحظة بعض الاحمرار بعد جلسة الهايدرافيشل. ولكن، في كثير من الحالات، تلاحظين على الفور تغيراً في البشرة لأنّها تبدو مرطّبة وممتلئة ونضرة أكثر. وعادةً ما ينصح الخبراء بعدم غسل الوجه طوال اليوم بعد العلاج وبعدم ممارسة أي أنشطة تتسبّب بالتعرّق. كذلك، لا بدّ من تطبيق الكريم الواقي من الشمس.

ما هي وتيرة الخضوع لعلاج الهايدرافيشل؟

يمكن القيام بعلاج الهايدرافيشل مرّة كل شهر أو شهر ونصف.

 

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