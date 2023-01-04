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الأربعاء، 04-01-2023 12:29 م

تحذيرات من تسريحة تهدد الشعر

بلعتغت


الوكيل الاخباري - يقول خبراء إن تسريحة الكعكة المرفوعة يمكن أن تسبب تساقط الشعر، وهو ما يعرف باسم ثعلبة الشد.

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وتسبب تسريحات الشعر المشدودة توتر البصيلات، ويمكن أن تؤدي إلى نتف الشعر من الفروة.


وقال الدكتور دانيال نيس، كبير جراحي زراعة الشعر في عيادة هارلي ستريت: "العديد من التسريحات  يمكن أن تسبب التساقط، أهمها ذيل الحصان الضيق، والكعكة، والضفائر المشدودة".

 

 



وحسب موقع ميترو البريطاني، فإن تبني هذه التسريحات بشكل متكرر يمكن أن يضر ببصيلات الشعر بمرور الوقت.


ويضيف الدكتور دانيال "هذا الأمر يضع بصيلات الشعر تحت الكثير من الضغط. وقد تكون أول علامة على التساقط، الشعر المتكسر، أو الخفيف حول الجذور، والمعروف باسم تساقط الشعر الأمامي أو الجداري".

 

 

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