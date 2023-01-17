تعرّفي على أحد أشهر مكوّنات العناية بالبشرة في العام 2023

الوكيل الاخباري - على الرغم من أنّنا وصلنا إلى منتصف شهر يناير، ما زلنا في دوّامة توديع العام السابق واستقبال العام الجديد. وما زالت كثيرات منّا يدوّن قائمة الأشياء والأمور التي يرغبن في تحقيقها خلال الأشهر المقبلة على مختلف الأصعدة، سواء الشخصية أو المهنية أو حتّى الحياتية. وفي هذه الفترة أيضاً، يكثر الحديث عن التوقّعات للعام المقبل.

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وبما أنّنا نحن النساء نهتمّ تماماً بالجمال وبالتوقّعات الجمالية، نتابع دائماً آخر المستجدّات والتطوّرات التي تسمح لنا بالارتقاء بروتين العناية بأنفسنا، لا سيّما إن ارتبط الأمر بالعناية بالبشرة. فبطبيعة الحال، البشرة هي أساس الإطلالة سواء وضعنا المكياج أم لا.



وللعام 2023، تشير التوقّعات إلى أنّ كلمة "الشيبولا" ستتكرّر على مسامعنا كثيراً لأنّ المكوّن المستخدم في الطب الهندي القديم سيكسب أهمية كبيرة في تركيبات العناية بالبشرة، لا سيّما في المنتجات المعزّزة للشباب. في الواقع، يُستخرج هذا المكوّن من ثمار شجرة الهاريتاكي المصنّفة كعجيبة من العجائب الطبية في الهند، حتّى أنّها تُعرف بلقب "ملك الأدوية" نظراً إلى قدرتها على علاج عدد من الأمراض الخطرة وغير الخطرة على حد سواء.



ومؤخراً، لاقت هذه الثمار التي يتم نقعها وغليها وتجفيفها ثمّ طحنها للحصول على المسحوق اهتماماً في الولايات المتّحدة، وذلك بعد أن دخلت المجال التجميلي أي عدد من تركيبات منتجات العناية بالبشرة سواء الكريمات أو السيرومات أو غيرها...



ولا شكّ في أنّك تتساءلين عن فوائد الشيبولا للبشرة، وسنعدّدها لك في ما يأتي لعلّك تتحمّسين على البحث عنه لإدخاله إلى روتين العناية ببشرتك:







مكافحة الالتهابات



إزالة السموم



تجديد الأنسجة



مكافحة الأكسدة، ما يسمح بمحاربة الشيخوخة المبكرة



معاكسة الضرر الناتج عن التعرّض لأشعة الشمس



تعزيز إنتاج الكولاجين



تعزيز مرونة البشرة



ترطيب البشرة

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