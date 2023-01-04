الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 11:10 ص

3 أنواع من ماسكات بياض البيض للبشرة

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الوكيل الاخباري - البيض من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية للشعر. الفيتامينات A و E والبيوتين والفولات ليست سوى بعض العناصر الغذائية الموجودة في البيض والتي يقال إنها تساعد في الحفاظ على الشعر كثيفًا وصحيًا. الصفار مليء بالدهون الصحية ، والتي تساعد على تجديد الرطوبة وتجعل الخيوط تبدو ناعمة ولامعة.

ماسك بياض البيض للبشرة الدهنية

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هذا القناع مثالي للبشرة الدهنية. يحتوي على عصير الليمون الذي يمكن أن يكون له خصائص مضادة للجراثيم. ضيفي بياض بيضة واحدة وعصير نصف ليمونة في وعاء، اخفقي المزيج جيداً. اغسلي الوجه بالماء الدافئ. ضعي طبقة رقيقة على الوجه باستخدام فرشاة وجه نظيفة أو وسادة قطنية. تجنّبي فرك الخليط في العين. اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم شطفيه باستخدام الماء الدافئ. يمكن تطبيق هذا القناع حتى ثلاث مرات في الأسبوع.

 

 

 


 


ماسك بياض البيض للبشرة المختلطة


هذا القناع يغذّي البشرة بينما يشدّ المسام أيضاً، مما يجعله مثالياً للبشرة المختلطة. القناع سهل الاستخدام، اخفقي بياض بيضة، واخلطيه مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. اغسلي الوجه بالماء الدافئ. ضعي القناع على البشرة باستخدام فرشاة مروحة أو وسادة قطنية. اتركيه على الجلد لمدة 15 دقيقة. اشطفي الجلد بالماء الدافئ.

 


ماسك ترطيب البشرة من بياض البيض


هذا القناع يمكن أن يكون مرطّباً لمن يعانون من بشرة جافة جداً. يمكن لأيّ شخص تطبيق القناع على النحو التالي: ضعي بياض بيضة واحدة وستة إلى سبع حبات عنب في الخلاط واخلطيها حتى يصبح المزيج ناعماً.اغسلي الوجه بالماء الدافئ.استخدمي فرشاة للوجه أو وسادة قطنية لتطبيق القناع في اتجاه تصاعدي. اتركي القناع لمدة 15 دقيقة. اشطفي القناع بالماء الدافئ قبل إزالته. يُنصح بوضع مرطب على البشرة بعد إزالة القناع.

 

 

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