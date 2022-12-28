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الأربعاء، 28-12-2022 01:57 م

هل يمكن للترطيب أن يكون مبالغاً به؟

ع779


الوكيل الاخباري - إذا كنت متواجدةً في منطقةٍ تعلو فيها نسبة الرطوبة، فهل أنت بحاجة الى المزيد من الترطيب لبشرتك؟ هل يمكن أن يكون الترطيب مبالغاً به؟ إليك الأجوبة من أخصائيين في العناية بالبشرة.

إذا كانت بشرتك جافة بطبيعتها، فلا داعي للقلق حول هذا الموضوع، فالترطيب المضاعف يساعد في محاربة الجفاف. ولكن إذا كانت بشرتك دهنية، يجب أن تنتبهي الى كميّة الترطيب التي تلجئين إليها. فالترطيب الإضافي يمكن أن يؤدّي الى غلق المسامات.

من هنا ينصح الأخصائيون ذوات البشرة الدهنية باللجوء الى مرطب بتركيبة خفيفة، وتطبيق كمية قليلة منه.

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