لكلّ امرأة حامل، تقيّدي بهذه النصائح لتحافظي على نضارة بشرتك

الوكيل الاخباري - من المهمّ جداً أن تحرص المرأة الحامل على إجراء بعض التعديلات في روتين العناية ببشرتها، بهدف المحافظة على صحّتها وصحّة الجنين. هذا الأمر يستدعي اعتناء خاص للمحافظة على نضارة وإشراقة الوجه من خلال التقيّد ببعض النصائح، والتي سنذكرها في السطور التالية. طبعاً، من المهمّ جداً أن تستشيري طبيب متخصّص في هذه الفترة، فروتين العناية بالبشرة سيختلف حتماً. تابعي قراءة السطور التالية، واكتشفي أهمّ النصائح للمحافظة على بشرة متوّهجة أثناء الحمل.

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نصائح من أجل المرأة الحامل للعناية بالبشرة







1- تجنّب استخدام مكوّنات معيّنة في منتجات العناية بالبشرة



هنالك الكثير من المكوّنات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة التي لا بدّ من الإبتعاد عنها خلال فترة الحمل، ألا وهي الريتينول، حمض الساليسيلك، الريتينيود، البارابين، وغيرها. هذه المكوّنات قد تضرّ بصحتكِ وصحة الجنين.

2- ترطيب البشرة أمر ضروري أثناء الحمل



خلال فترة الحمل تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف، لذلك تتضاعف أهمية تطبيق كريم مرطب. من هنا، إن كنتِ امرأة حامل فلا تغضي النظر عن أهمية هذه الخطوة وقومي بترطيب بشرة الوجه والجسم على حد سواء يومياً لتفادي الجفاف والتشققات.



3- عدم التخلّي عن واقي الشمس أثناء الحمل



واقي الشمس هو واحد من المستحضرات التي يجب ألّا تتخلّي عنها أثناء فترة الحمل، والسبب؟ لأن هذا المنتج بالتحديد سيحمي بشرتكِ من التعرّض لسرطان الجلد والذي بدوره سيؤثّر على صحة الجنين. من المفضّل اللجوء إلى واقي شمس معدني الذي يحتوي على معادن صنّفتها المنظمات العالمية بأنها آمنة للبشرة ولا تحمل مخاطر صحيّة.

4- تطبيق سيروم فيتامين سي على البشرة أثناء الحمل



بما أن الفيتامين سي هو واحد من المواد المضادة للأكسدة، فهو يعتبر فعّال وآمن للإستخدام من قبل المرأة الحامل. لذلك، إلجئي إلى السيروم الذي يحتوي على الفيتامين سي، ما يساعد في إصلاح الأنسجة والحفاظ على صحة بشرتكِ.



5- اللجوء إلى حمض الجليكوليك للتخلّص من البثور أثناء الحمل



من المحتمل أن تعاني من ظهور البثور خلال فترة الحمل، وخصوصاً إذا كانت البشرة دهنية. لذلك، من المفضّل اللجوء إلى مستحضرات تحتوي على حمض الجليكوليك الذي يساعد في الحدّ من ظهور هذه الحبوب. طبعاً، لا تنسي أن تستشيري طبيب الأمراض الجلدية قبل أن تبدئي باستعمال المنتج.



6- الإستعانة بكريمات تحارب علامات التمدد أثناء الحمل



أثناء فترة الحمل، قد تظهر علامات التمدد خصوصاً في منطقة البطن والثدي. لذلك للتقليل من هذه التشققات والمحافظة على بشرة الجسم، إستعيني بالكريمات التي تحارب علامات التمدّد في الجسم وتقلّص حجمها.

7- الإبتعاد عن إجراء البوتوكس والفيلر أثناء الحمل



صحيح أنه ليس هنالك أي دراسات تؤكد أن الفيلر والبوتكس تحمل خطر مباشر على الجنين، لكن بالنسبة لخبراء التجميل، فهم يفضلون تفادي القيام بهذه الخطوة الجمالية أثناء الحمل. لماذا؟ لأن التغيّرات التي تحدث في جسم المرأة الحامل على صعيد الهرمونات ودوران السوائل، ممكن أن تأثر سلباً على كيفية استقبال هذه المواد المحقونة وهدم معرفة ردّة فعل البشرة عندها. من المحتمل أن تصاب المرأة بالتهابات أو تورّم خطير أو تنقل لها البكتيريا، كذلك، يشير المتخصصون إلى أن السيّدة يجب أن تمتنع عن القيام بحقن البوتوكس والفيلر إلى حين إنتهاء فترة الرضاعة الطبيعية، منعاً من إنتقال المواد السامة إلى الطفل.



8- تناول المأكولات الغنية بالزنك والبروتين أثناء الحمل



لتجنّب علامات التمدّد والمحافظة على رطوبة البشرة أثناء فترة الحمل، ما عليكِ إلّا تناول المأكولات الغنية بالفيتامينات، الزنك والبروتين. أدخلي الأعشاب، الخضار، الفاكهة، السمك، بذور الشيا، المكسرات وغيرها من المأكولات التي تحافظ على صحة البشرة.



9- شرب كمية كبيرة من المياه أثناء الحمل



صحيح أن هذه الخطوة مهمّة في كل المراحل، إلّا أنّ أهميّتها تتضاعف أثناء الحمل، وذلك بسبب تقلّبات هرمون الحمل الذي يجعل البشرة جافة. من هنا، احرصي على شرب كمية كبيرة من المياه، لترطيب البشرة ومنع ظهور التشققات بشكل مبالغ به.

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