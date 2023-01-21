جربي هذه الحيل لجعل مكياجك يدوم لفترة أطول

الوكيل الاخباري - لقد مررنا، جميعًا، بتلك اللحظة حينما ننظر في المرآة؛ لنرى أن المكياج الذي طبقناه سابقًا قد تلطخ، ويبدأ بالاختفاء تدريجياً، ونضطر حينها لإجراء لمسات تجديد عليه في منتصف اليوم.



ولتجنب هذه المشكلة، هناك العديد من الحيل، التي يمكننا اتباعها للحصول على مكياج ثابت يدوم طيلة اليوم.. في ما يلي أبرزها:

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القاعدة الصحيحة



عندما يتعلق الأمر بالمكياج، فإن الخطوة الأكثر أهمية هي ضبط قاعدة البشرة بشكل صحيح، واختيار المنتجات القائمة على الماء لترطيب البشرة، ووضع كريم أساس خفيف الوزن، ومناسب لنوع البشرة.





استخدمي رذاذاً قبل المكياج



يعد استخدام رذاذ ماء الورد أو أي رذاذ آخر طريقة جيدة لإلصاق مكياجك لساعات أطول، لأنه يجعل البشرة ممتلئة ونضرة بما يكفي لوضع المكياج عليها.

البودرة السائبة أمر لا بد منه



عند القيام بتطبيق المكياج من الضروري تثبيته بشكل صحيح، باستخدام بودرة سائبة مناسبة، لأنها لا تعطي فقط لمسة نهائية غير لامعة، لكنها تحافظ أيضاً على بشرتك غير دهنية وغير لزجة، ما يجعل مكياجك يبقى لساعات أطول.



تعمل البودرة السائبة على امتصاص كل الزيوت الزائدة من وجهك، بينما يترك كريم الأساس الخاص بك بلمسة نهائية غير لامعة.

اختيار مستحضرات مقاومة للماء



عند اختيار مستحضرات المكياج، خاصةً مكياج العينين، من الأفضل اختيار المنتجات المقاومة للماء، خصوصاً الماسكارا، وكحل العيون، لأنهما أفضل طريقة للحفاظ على مكياجك سليماً لساعات طويلة.

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