حرق الدهون على الطريقة اليابانية.. جربيها

الوكيل الاخباري - لايزال القوام الممشوق، الذي يتمتع به معظم الشعب الياباني، يثير فضول العالم الذي يحاول حرق الدهون المكتسبة من أنماط الحياة السريعة، وكثرة تناول الأطعمة المليئة بالزيوت، لذلك نقدم لكم نصائح خاصة لحرق الدهون على الطريقة اليابانية.



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الإفطار هو أفضل وجبة:

وفقًا لليابانيين، يعد الإفطار أهم وجبة في اليوم، إذ يقدمون خلاله السمك المشوي مع عصيدة الأرز والأرز المطهو على البخار. وتحافظ وجبة البروتين والكربوهيدرات على الشعور بالشبع، وتجنب النهمات غير الصحية.



التحكم في الحصة:

لا يمارس الناس في اليابان الشراهة، ويأكلون فقط لإرضاء معدتهم. نتيجة لذلك، ستلاحظون كثيرًا أن اليابانيين يأكلون من الأطباق الصغيرة، ما يبقيهم على شعور بالشبع، دون استهلاك سعرات حرارية زائدة عن الحاجة.



لا لحشو النفس:

يلتزم اليابانيون بالمثل القائل: "هارا هاتشي بو"، الذي يترجم تقريبًا إلى "كل حتى تمتلئ بنسبة 80%"، إذ إنهم يمنعون أنفسهم - عن قصد - من الإفراط في تناول الطعام.



لا للطعام المطبوخ أكثر من اللازم:

يميل اليابانيون إلى تفضيل الأطعمة الأقل طهيًا، وبالتالي يختارون تقنيات طهي، مثل: التخمير، والشواء، وحتى القلي السريع. ويتم تحضير الطعام الياباني بكمية قليلة جدًا من الزيت.



نعم للأرز.. لا للخبز:

غالبية المطاعم اليابانية لا تقدم الخبز مع أطباقها الرئيسية، وهذا يرجع إلى حقيقة أن اليابانيين يفضلون الأرز على الخبز.



شرب الماتشا:

تشتهر اليابان بكونها دولة محبة للشاي، حيث يحب الناس شرب الشاي بشكل متكرر. ويحظى شاي الماتشا بشعبية كبيرة بين اليابانيين، ويُعتقد أنه يقدم فوائد غذائية، كما أنه يفيد البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.



الأعشاب البحرية:

هناك العديد من أنواع الأعشاب البحرية، التي تعتبر دعامة أساسية في النظام الغذائي الياباني، إذ تعتبر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن.



أكل الصويا:

يعتبر فول الصويا مصدرًا رائعًا للدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات التي يسهل هضمها. بروتين الصويا معروف على نطاق واسع بزيادة مستويات الطاقة، والمساعدة في نمو العضلات. ليس ذلك فحسب، بل إنه يشجع أيضًا على إنقاص الوزن مع موازنة الهرمونات.



لا يحب اليابانيون الحلويات:

لا يفضل اليابانيون السكر والمُحليات. وعلى الرغم من وجود العديد من الحلويات المعروفة في اليابان، يميل السكان المحليون إلى تفضيل الأطعمة المالحة.



تمرين المنشفة الياباني:

كيفية أداء تمرين المنشفة اليابانية:

1. لفي منشفة متوسطة الحجم على شكل أسطوانة لا يقل طولها عن 38 سم، وعرضها حوالي 10 سم. اربطيها بنوع من الخيط أو الشريط بحيث تبقى في مكانها.



2. اجلسي على سطح مستوٍ وصلب، ويفضل الجلوس على سجادة اليوغا. وضعي المنشفة خلفك.



3. استلقي برفق على ظهرك ممسكة بالمنشفة، بحيث يتم وضعها أسفل ظهرك بموازاة السرة.



4. ضعي قدميك متباعدتين بعرض الكتفين، واحرصي على أن تلامس أصابع قدميك بعضها بعضاً.



5. افردي ذراعيك فوق رأسك وراحتيك للأسفل، مع الحرص على أن يلمس الخنصرين بعضهما بعضاً. وتأكدي من أن أصابع قدميك والخنصرين، يواجه بعضها بعضاً.



6. الآن عدي لمدة 5 دقائق على الأقل.



7. بعد ذلك، قفي ببطء لأن عظامك ومفاصلك قد تتحرك قليلاً أثناء التمرين.



ووفقاً للخبراء، ستلاحظين النتيجة بعد شهر؛ إذا واصلت ممارسة التمرين يومياً.

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