حركات تساعدكِ على التوقف عن النعاس في العمل

الوكيل الاخباري - قد لا يكون الشعور بالقليل من النعاس أثناء ساعات العمل مصدر قلق كبيراً، إذا كنتِ تعملين من المنزل، فيمكنك دائماً أخذ قيلولة، لكن قد يكون الشعور بالتعب و النعاس في بيئة المكتب مختلفة، لذا يجب أن نعرف كيف نتوقف عن الشعور بالنعاس في العمل.



لا شك أن مستويات الطاقة والإنتاجية اليومية في العمل تعتمد على نظامكِ الغذائي، وكمية النوم التي حصلتِ عليها في الليلة السابقة، حيث إن قلة النوم ستؤدي حتماً إلى النعاس، وقد تكون لديكِ عيون دامعة وقد تستمرين في التثاؤب أيضاً.



على العكس من ذلك، إذا حصلتِ على قسط كافٍ من النوم، لكنك مازلت تشعرين بالإرهاق والنعاس في العمل، فقد يكون السبب هو اتباع نظام غذائي سيئ، حيث يزداد الجفاف مع قلة النوم، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة أدائكِ، ةقد يشعرك نقص الترطيب الكافي بالخمول أو الضعف، وقد ينتهي بك الأمر إلى عدم القيام بأي شيء.



لكن في كثير من الأحيان، يمكن أن يساعدك استخدام نقاط ضغط معينة في جسمكِ على التوقف عن الشعور بالنعاس، سوف نشاركها معكِ في هذا التقرير، لتحاربي النوم أثناء ساعات العمل، تابعي معنا.





حركات تساعدك على التوقف عن الشعور بالنعاس فورًا



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- سحب الأذنين وتدويرهما.



- الضغط على العظم خلف الأذنين، وأخذ نفس سريع.



- الضغط وفرك النقطة الموجودة أسفل الأنف مباشرة.



تساعدك نقاط الضغط هذه على تجنب النعاس أثناء النهار والشعور بالانتعاش، كما يوصى خبراء اليوغا، كما أن هناك طرقاً أخرى تساعدكِ على تجنب النعاس أثناء العمل، منها ما يلي:



1 . الذهاب في نزهة قبل العمل



قبل الذهاب إلى العمل، يمكن أن تساعدك ممارسة بعض التمارين الرياضية واستنشاق الهواء النقي على البقاء مستيقظة، وإذا ذهبتِ في نزهة عند شروق الشمس، فسيساعدك ذلك على أن تصبحي أكثر وعياً.



2. تناولي بعض الكافيين



يمكن لشرب كوب من القهوة أو الشاي أو أي مشروب آخر يحتوي على الكافيين أن يمنح حواسكِ دفعة سريعة ولكن قوية، لكن ما هي كمية الكافيين اللازمة لكِ؟ تختلف من شخص لآخر حسب مدى حساسيتكِ للكافيين، ويُنصح بعدم تناول الكثير من الكافيين في اليوم، لأنه قد يكون غير صحي.



3. البقاء رطبة



عليكِ شرب الكثير من الماء، لأنه سيساعدكِ على البقاء مستيقظة، وقد تزيد قلة الماء من الشعور بالنعاس، لذا من الأفضل شرب الماء من وقت لآخر.



4. اتباع جدول نوم



إذا كنتِ ستأخذين قسطاً جيداً من النوم لمدة 6 ساعات أو أكثر كل ليلة، فسوف تقللين من فرص الشعور بالنعاس في مكان عملكِ، لذلك لا تحاولي أن تنامي لمدة 2-3 ساعات فقط، لأنها قد تجعلك أقل إنتاجية.

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