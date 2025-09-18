الخميس 2025-09-18 11:59 ص
 

روتين صحيح لتطبيق سيروم الوجه: 6 خطوات للحصول على أفضل نتيجة

الخميس، 18-09-2025 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   أصبح سيروم الوجه من أساسيات العناية بالبشرة بفضل تركيبته المركزة التي تستهدف مشكلات مثل التجاعيد، البهتان والجفاف. ورغم بساطة استخدامه، إلا أن طريقة التطبيق الصحيحة تُحدث فارقًا كبيرًا في الفعالية. إليكِ روتينًا عمليًا مكونًا من 6 خطوات لتطبيق السيروم بشكل صحيح:
1. تنظيف البشرة بعمق
ابدئي بغسل وجهك بمنظف لطيف يناسب نوع بشرتك، لإزالة الشوائب والزيوت وبقايا المكياج التي قد تعيق امتصاص السيروم.
2. استخدام التونر
بعد التنظيف، طبّقي التونر لإعادة توازن درجة حموضة البشرة وتضييق المسام، مما يهيئ البشرة لامتصاص السيروم بشكل أفضل.
3. توزيع السيروم على الأصابع
ضعي 2-3 قطرات فقط على أطراف أصابعك وليس على راحة اليد، لتجنب امتصاص كمية من السيروم في اليدين بدلًا من الوجه.
4. التربيت أولاً ثم التدليك
ابدئي بالتربيت الخفيف على الوجه، ثم دلكي بلطف بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز الامتصاص.
5. الانتظار قبل الترطيب
اتركي السيروم ليتغلغل في البشرة لمدة 20-25 دقيقة قبل وضع المرطب، لضمان امتصاص أفضل للمكونات الفعالة.
6. إنهاء الروتين بالكريم الليلي
اختمي بكريم مغذٍ مناسب لنوع بشرتك لحبس الرطوبة ودعم تأثير السيروم، خاصة أثناء فترة النوم.

باتباع هذا الروتين المنتظم، ستحصلين على أقصى فائدة من السيروم وتلاحظين تحسنًا واضحًا في نضارة وصحة بشرتك.

 

اليوم السابع  

 
 






