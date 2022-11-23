الوكيل الإخباري - يقال أن الفلفل الحار يعزز صحة الشعر ونموه، يتم تضمينه في العديد من أنظمة العناية بالشعر كعلاج فعال لتطويل الشعر. كيف يعزز الفلفل الحار نمو الشعر؟ وأفضل خلطات الفلفل الحار لتطويل الشعر بسرعة

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فوائد الفلفل الحار للشعر



تم استخدام الفلفل الحار للعديد من العلاجات الطبية ، بما في ذلك علاج تساقط الشعر ويعتقد البعض أنه قد يحفز نمو الشعر.



يمكن استخدام الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار لعلاج داء الثعلبة لأنه يعمل كمحسس للتلامس. تشير بعض الأبحاث إلى أن الكابسيسين يحفز نمو الشعر.



من المعروف أن الكابسيسين له خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في علاج الحالات الالتهابية المؤلمة. قد يساعد أيضًا في تهدئة أي مشاكل التهابية مرتبطة بفروة الرأس.



يمكن أن يحفز الكابسيسين مستقبلات vallanoid في بصيلات الشعر وقد يعزز نمو الشعر. قد تحفز التوابل أيضًا نمو الشعر عن طريق تثبيط مادة P (الببتيد). في إحدى الدراسات ، أظهر المشاركون المصابون بالثعلبة نموًا للشعر في فترة 5 أشهر عندما تناولوا الكابسيسين والأيسوفلافون.



تشير الأدلة القصصية إلى أن الفلفل الحار قد يحسن أيضًا لمعان الشعر وملمسه. تظهر بعض الأبحاث أن الفلفل الحار قد يحسن صحة الشعر بشكل عام.



معظم أنواع الفلفل من نفس عائلة الفلفل الحار غنية بالفيتامينات A و C و E و الفولات. من المعروف أن هذه الفيتامينات تلعب دورًا في تساقط الشعر.



خلطة الفلفل الحار والبصل







سوف تحتاجين



3 ملاعق كبيرة من مسحوق الفلفل الحار



4 ملاعق كبيرة من عصير البصل



ملعقة كبيرة من الصبار



كيفية التطبيق



امزجي مسحوق الفلفل الحار وعصير البصل والصبار.



احفظي الخليط في مرطمان واتركيه في ضوء الشمس لمدة 6-8 ساعات.



دلكي الخليط على شعرك وفروة رأسك.



اتركيه لمدة 30-40 دقيقة.



اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.





خلطة زيت الزيتون والفلفل الحار



تحتاجين إلى:



5-6 حبات فلفل حار



كوب زيت زيتون



كيفية التطبيق:



قطعي الفلفل إلى قطع صغيرة ونضيف إليها زيت الزيتون.



صبي الخليط في مرطبان واحفظه في مكان بارد ومظلم لمدة 10-15 يومًا.



تأكدي من تخزين الزيت بعيدًا عن ضوء الشمس.



صفي الزيت وتخلصي من الفلفل.



خذي 2-3 ملاعق كبيرة من الزيت المنقوع بالفلفل الحار.



قسمي شعرك وضعي هذا الزيت على فروة رأسك وطول الشعر بالكامل.

اتركي الزيت لمدة ساعة ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

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