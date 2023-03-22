خلطات طبيعية للشعر الدهني

الوكيل الاخباري - أكثر هذه العوامل شيوعًا لجفاف الشعر هو الطقس ، والتلوين بشكل متكرر جدًا أو بشكل غير صحيح ، والإفراط في استخدام أدوات وطرق تصفيف الشعر الساخنة مثل المرخيات أو التجاعيد. كل هذه الأشياء لديها القدرة على تدهور جودة البشرة وحتى القشرة نفسها ، مما يؤدي إلى فقدان اللمعان والألياف. لذا نقترح عليك تجربة هذه الخلطات:



خلطة للشعر الدهني من الألوفيرا أو الصبار



إنه أحد أفضل العلاجات الطبيعية للشعر الدهني. لاستخدامه على شعرك ، ستحتاجين إلى 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من جل الصبار وكوب من الشامبو. اخلطي هذه المكونات جيدًا واستخدميها كشامبو. افعلي ذلك مرتين في الأسبوع وستلاحظين التغييرات في ملمس شعرك.



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خلطة للشعر الدهني من الطين



يعرف الطين بأنه واحد من أفضل المواد العضوية، وبما أن شعرك يطلق الزيت والأوساخ ، فمن المؤكد أن هذا المكون سينقذك. لتحضير حزمة الشعر ، ستحتاجين إلى ملعقتين كبيرتين من الأرض الكاملة ، وبعض الماء. اخلطي المكونين بشكل صحيح حتى يتم الحصول على قوام شبه سميك. ضعيه على فروة الرأس واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك ، اغسليه بالماء البارد.



شاي أسود



خذي وعاء ونضيف نصف كوب من الماء فيه. أضيفي ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود واتركيه يغلي. صفي أوراق الشاي واستخدمي هذا الماء على شعرك. اتركيه على شعرك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه فيما بعد بماء فاتر.



خلطة للشعر الدهني من عصير الليمون



الليمون نفسه مكون متعدد الاستخدامات ويوفر الكثير من الفوائد عندما يتعلق الأمر بالشعر. خذي كوبًا واحدًا من عصير الليمون وأضيفي الماء إليه. ضعيه على شعرك واتركيه يجف لمدة 10-15 دقيقة. اغسليه بالماء البارد.

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