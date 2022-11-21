خلطة لنضارة الوجه من أول مرة

الوكيل الإخباري - هل تشع بشرتك بتوهج مشرق ومضيء؟ عندما تكون بشرتك صحية كما تبدو ، فإنها تلمع بطريقة تعزز جمالك الطبيعي. يمكن أن توفر البشرة المتوهجة دفعة معنوية سريعة ، مما يجعلك تشعرين بمزيد من الثقة بالنفس بمظهرك. في كل مرة تنظر فيها إلى انعكاس المرآة ، تمنحك بشرتك المتوهجة أفضل سبب للابتسام بثقة.



خلطة جوز الهند لنظارة البشرة من أول مرة



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جوز الهند هو مرطب طبيعي رائع آخر يغذي بشرتك بالأحماض الدهنية الأساسية. يمكنك ببساطة أخذ كمية صغيرة من زيت جوز الهند ، وتدفئته بين يديك ، وتدليكه على وجهك. انتظري بضع دقائق قبل غسله بغسولك المعتاد. يمكنك أيضًا ترك هذا العلاج المنزلي طوال الليل وغسله في صباح اليوم التالي.



خلطة لنضارة الوجه من اول مرة مصنوعة من العسل







يساعد العسل في تنعيم البشرة وجعلها فائقة النعومة. يتخلص من الرؤوس السوداء من المسام ويشد الجلد. يمكنك فقط وضع العسل الخام على وجهك وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسله. هذا سوف يرطب بشرتك ويتركها ناعمة للغاية. يمكنك أيضًا عمل قناع للوجه عن طريق إضافة 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من العسل في وعاء. ضعيها على وجهك ورقبتك واغسليه بعد 20 دقيقة بالماء الدافئ.



خلطة لنضارة الوجه من اول مرة مصنوعة من القهوة







القهوة هي المشروب الذي يلجأ إليه معظمنا عندما نحتاج إلى إنعاش عقولنا. ومع ذلك ، هل تعلم أن للقهوة بعض الفوائد الرائعة للبشرة؟ يعمل كمقشر رائع ويساعد في تحفيز تدفق الدم. حتى أنه يساعد في تقليل ظهور علامات التمدد وهو جيد حقًا للبشرة المعرضة لحب الشباب.

اصنعي قناعًا للوجه باستخدام مسحوق القهوة المعتاد عن طريق إضافة المكونات التالية في وعاء. خذي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة وملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي. ضعيها على وجهك ورقبتك واشطفيها بعد 15-20 دقيقة. ستبقى بشرة ناعمة لا يمكنك التوقف عن لمسها.





خلطة لنضارة الوجه من اول مرة مصنوعة من الشوفان









يمكن أن تكون وجبة فطورك الأساسية أيضًا من بين العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في الحصول على بشرة ناعمة. اصنعي قناعًا للوجه عن طريق طهي نصف كوب من دقيق الشوفان وتركيه يبرد. أضيفي بيضة وملعقة كبيرة من عصير الليمون ونصف تفاحة مهروسة إلى الشوفان. ثم ضعي العجينة على وجهك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة. اشطفيها بالماء الدافئ وستحصلين على بشرة ناعمة لطفلك.

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