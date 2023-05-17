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الأربعاء، 17-05-2023 02:11 م

دون مكياج.. كيف تظهرين بوجه وخدود وردية صحية؟

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الوكيل الاخباري - تسعى جميع الفتيات لأن يظهرن بشكل صحي، ووجه متورد وحيوي ولامع، وبشرة نضرة، من خلال علاج وإخفاء عيوب الوجه، التي تحدث نتيجة عوامل عدة، منها الخارجية الناتجة عن الجو والبيئة المحيطة، والداخلية نتيجة نقص معادن أو فيتامينات معينة.

وتلجأ بعض الفتيات للمكياج وأدوات التجميل؛ ليحصلن على وجه صحي ولامع، مستخدمات بعض المنتجات التي تمنح مظهراً مؤقتاً، سرعان ما يزول تأثيرها مع الخروج في الشمس، والبقاء لمدة طويلة خارج المنزل. ولمساعدتك على الظهور ببشرة حيوية ونضرة طوال الوقت، نقدم لك النصائح التالية:

نصائح للحصول على بشرة نضرة وحيوية:

- من المهم لكل فتاة، كل 6 أشهر على الأقل، إجراء فحوص دورية، ومتابعة التحاليل تحت إشراف طبيب، لمعرفة ما إذا كان هناك نقص في العناصر الغذائية والفيتامينات، وتعويض ما ينقصها من خلال المكملات الخارجية الموجودة على شكل عقاقير.

- اتباع نظام غذائي صحي متوازن، يحتوي على الكثير من الخضروات الطازجة والفاكهة والبروتين الصحي، والبعد عن المأكولات السريعة والدهون والزيوت المهدرجة.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم ما لا يقل عن 4 مرات في الأسبوع، وبالطبع شرب الماء هو السر الرئيسي في نضارة البشرة، وترطيب الجسم بشكل عام.

- استخدام الغسول المناسب للبشرة مرة واحدة فقط يومياً قبل النوم، مع الحرص على تركه على الوجه دقيقة مع حركة دائرية مستمرة، للحصول على أفضل نتيجة.

- وضع المرطبات الطبيعية للبشرة، والاهتمام بالنوع المناسب لكل وجه، والبعد عن وضع مستحضرات تجميل في النهار.

- التركيز على وضع واقي الشمس بحماية لا تقل عن 50 عند النزول في النهار، حتى لا يتأثر الوجه بأشعة الشمس الضارة، التي تعمل على ظهور البقع والتصبغات على الجلد.

- اللجوء إلى التقشير الطبيعي الخفيف للجلد بشكل منتظم، من مرة إلى مرتين فقط في الأسبوع، للتخلص من الجلد الميت، وعدم فرك جلد الوجه يومياً باللوفة أو المقشرات.

- إزالة آثار المكياج نهائياً قبل النوم، وتنظيف الوجه بماء الميسيلار، والحرص على الترطيب، ووضع سيروم الهيالورونيك أسيد لملء الفراغات، وتقليل التجاعيد.

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