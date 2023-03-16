روتين العناية بالبشرة قبل وبعد ممارسة الرياضة

الوكيل الاخباري - تتأثّر البشرة بالعادات التي نمارسها، وبالأخصّ، بالنشاطات التي تتضمّن التعرّق. فعلى الرغم من أنّ التعرّق مفيد، إذْ يساعد على فتح المسامّ وإخراج السموم والأوساخ من البشرة، إلّا أنّ العناية بها قبل وبعد التمارين الرياضيّة أمر أساسيّ ومهمّ. فإنْ كنتِ ما زلتِ في حيرة من أمركِ حيال الخطوات والمستحضرات التي يجب تطبيقها قبل البدء بالتمارين وبعد الانتهاء منها، إليكِ الإجابة!

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روتين العناية بالبشرة قبل ممارسة الرياضة







1- تنظيف البشرة بماء ميسيلار

سواء كنتِ تضعين المكياج أم لا، يجب أن تتأكّدي من أنّ بشرتكِ نظيفة ومنتعشة، قبل أن تبدئي بروتينكِ. لذا، ننصحكِ باستخدام ماء ميسيلار لتنظيف وجهكِ بطريقة سريعة وبعمق، قبل التمارين الرياضيّة.



ملاحظة: حاولي تجنّب وضع المكياج قبل التمارين الرياضيّة. فأثناء القيام بالتمارين، تتعرّق البشرة وتصبح أكثر قابليّة لامتصاص الموادّ التي تلتصق بها، وهذا يمنع وصول الأكسيجين إليها ويسبّب ظهور الرؤوس السوداء والبثور.



2- استخدام بخاخ الوجه

الترطيب خطوة مهمّة جدّاً قبل بدء التمرين، تجنّباً للجفاف والتشقّق. قومي برشّ رذاذ الوجه قبل تطبيق المرطب لانتعاش إضافيّ.



3- ترطيب البشرة

طبّقي مرطب الوجه المناسب لنوع بشرتكِ، سواء كانت دهنيّة أو جافّة، فهذه الخطوة ستحمي وجهكِ من الجفاف والأوساخ أثناء التمرين.



4- تطبيق واقي الشمس

هذه الخطوة أساسيّة، فلا تغفلي عن تطبيقها! خاصّةً إنْ كنتِ تقومين بالتمارين في فترة النهار.



روتين العناية بالبشرة بعد ممارسة الرياضة



1- غسل الوجه

من المهمّ للغاية أن تغسلي وجهكِ فور الانتهاء من التمرين لإزالة كلّ الأوساخ وتجنّب ظهور أيّ شوائب. لذا، اختاري غسول الوجه المناسب لنوع بشرتكِ، واغسلي وجهكِ لمدّة لا تقلّ عن دقيقة واحدة.



2- تقشير البشرة

بعد غسل الوجه، ننصحكِ بتقشير بشرتكِ بمقشّر لطيف، للتأكّد من إزالة العرق والأوساخ العالقة تماماً من بشرتكِ.



3- تطبيق السيروم

سواء كنتِ تحبين روتين بشرة Minimalistic، أو كان يتألّف روتينكِ من عدّة خطوات، ننصحككِ بتطبيق سيروم بعد التمارين الرياضيّة. فهذه خطوة إضافيّة تساعدكِ على استهداف المشاكل المحدّدة لبشرتكِ، مع توفير القليل من الترطيب الإضافيّ.



- أفضل سيروم بحسب مشكلة البشرة



حمض الهيالورونيك: إستخدمي هذا النوع من السيروم إذا كنتِ تعانين من الجفاف والتجاعيد.



فيتامين C: للتخلّص من تصبّغات البشرة، توحيد لونها، والحصول على إشراقة إضافيّة.



النيسيناميد: يمكنكِ استخدامه للتخلّص من حبّ الشباب، كما يحسّن مظهر المسامّ ويحمي البشرة من العوامل الخارجيّة.



الريتينول: يحارب آثار حبّ الشباب، يحمي من أشعّة الشمس ويساهم في تجديد خلايا البشرة، كما يزيد من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة.



4- ترطيب البشرة

الخطوة التي لا يمكن إهمالها أبداً! انهي روتينكِ بترطيب بشرتكِ، فالمرطب يترك بشرتكِ ناعمة، متوهّجة وشابّة طوال اليوم.



5- ترطيب الجسم وتنظيفه

لا تزال هناك خطوة نهائيّة! احرصي على الاستحمام بعد 30 دقيقة من انتهاء تمرينكِ كحدّ أقصى، لتجنّب ظهور حبّ الشباب في منطقة الصدر أو الظهر، ولتفادي تفاعل البكتيريا التي ينتج عنها فطريّات وأمراض الجلديّة. لا تنسي ترطيب جسمك بعد الاستحمام. Box: Tips: حاولي عدم ملامسة وجهكِ أثناء التمرين، لتجنّب انتقال البكتيريا.



استخدمي منشفة نظيفة خاصّة لوجهكِ وأخرى لجسمكِ.

ضعي عصبة للرأس وربطة للمعصم لامتصاص العرق.

استحمّي بمياه باردة لتهدئة بشرتكِ، كما يمكنكِ وضع قناع مهدّئ للوجه. اغسلي شعركِ بشامبو منقّي مرّة في الشهر، لإزالة الأوساخ العالقة في فروة الرأس.

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