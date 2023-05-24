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الأربعاء، 24-05-2023 01:03 م

زهور صالحة للأكل.. تحتاجين إلى تجربتها لبشرة صحية

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الوكيل الاخباري - عندما تسمعين كلمة زهور أو ورود، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنك هو منظرها الجميل، واختيارها كهديةٍ رائعة لمن تحبين، أو وضعها كزينةٍ في غرفة الجلوس، لكن هل فكرتِ في أنها قد تكون وسيلةً رائعة للاعتناء بصحتكِ، والمساهمة في جعلكِ أكثر إشراقاً وتوهجاً؟.. ربما لم تفكري في ذلك الأمر، إلا أنه رغم كونها ممتعة من الناحية الجمالية، فقد اتضح أنها قادرةٌ على أن تكون أكثر من مجرد زينة جميلة.

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على سبيل المثال، ثبت في الماضي أن الاحتفاظ بالزهور في المنطقة المجاورة للمريض له فوائد صحية مدهشة، إذ وجد أن المرضى الذين يقيمون في غرف المستشفى، التي تحتوي على بعض الزهور، يشعرون بضغط دم متوازن، وقلقٍ أقل، وخمول أقل، كما أنهم يحتاجون إلى دواء أقل لتسكين الآلام.


وبالإضافة إلى كل ذلك، يشير العديد من الخبراء الطبيين إلى أن هناك المزيد من الفوائد، التي يمكن الحصول عليها من دمج الزهور الصالحة للأكل في نظامك الغذائي، وواحدة من هذه المزايا، أن تناول الزهور يمكن أن يؤدي إلى الحصول على بشرة أكثر صحة ونعومة وإشراقاً.

دفعة من مضادات الأكسدة:
تعتبر الهندباء من أكثر الأزهار شهرة على الإطلاق، إذ تم العثور عليها في كل مكان في العالم تقريباً، لأن بذورها قوية جداً، وقادرة على الازدهار في أي حالة تقريباً.


وتعتبر الهندباء مصدراً رائعاً لمضادات الأكسدة، حيث تشتهر هذه الجزيئات بالحفاظ على صحة أجسامنا، كما أنها رائعة في حمايتنا من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد، وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

ومن أسهل الطرق لإدخال الهندباء في نظامكِ الغذائي هو شرب شاي الهندباء كل يوم، لذا جربي صنع كوبٍ من شاي الهندباء في الصباح، للحصول على حماية إضافية لبشرتك، كما يمكنك احتساء كوب من هذا المشروب الدافئ قبل النوم دون المساس بموعد نومك، نظراً لأنه خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي.

تقليل التجاعيد:
من المرجح أنك استخدمتِ الخزامى (اللافندر) في جلسة علاج عطري مريحة من أجل تقليل التوتر والقلق، لكن ما لا تعرفينه أنها تصنع المعجزات أيضاً، عندما يتعلق الأمر بالحد من التجاعيد، إذ إن تناول اللافندر سيمنحكِ مجموعةً جديدة كاملة من النتائج التي ستحبينها.


ومثل الهندباء، اللافندر مليء بمضادات الأكسدة، لذا فإن مجرد أخذ كمية صغيرة سيمنح بشرتكِ الامتيازات الإضافية للبقاء رطبةً، عن طريق تحسين الاحتفاظ بالرطوبة، وتقليل الالتهاب.


كما أن هناك فائدة رائعة أخرى لأخذ اللافندر، هي أنه يشجع على النوم لفترة أطول وأفضل، ومن المعروف أن الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل مفيد لصحتك، ما يعني أنه مفيد لبشرتك أيضاً.

 

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