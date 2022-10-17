الوكيل الإخباري - يُعد زيت الأفوكادو من الزيوت المفيدة للبشرة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، حيث من الممكن استعماله لترطيب وتغذية البشرة ولتخفيف التجاعيد وغيرها، كما توجد عدة طرق لاستخدام زيت الأفوكادو، إذ يمكن استخدامه مع مواد مختلفة على البشرة ليلاً قبل النوم ليحارب التجاعيد وغيرها من مشاكل البشرة، فإليك أبرز فوائده واستخداماته قبل النوم.



فوائد زيت الأفوكادو للوجه



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يُعتبر الأفوكادو من الثمار المعروفة بفوائدها الصحية، لذا يدخل زيت الأفوكادو الطبيعي في تحضير العديد من منتجات العناية بالبشرة؛ إذ يمنح الجلد الترطيب والنعومة، ويساهم في علاجها من مشكلة الجفاف، وذلك لاحتواء زيت الأفوكادو على الأحماض الدهنية، والفيتامينات، والبوتاسيوم والليسيثين الذي يعطي البشرة المزيد من اللمعان والترطيب، ويساهم في علاج البشرة من التلف والحساسية والحُمرة؛ نتيجة لاحتوائه على مضادات للأكسدة ومضادات الالتهابات، كما يحتوي على الأوليك واللينولينيك التي تُعد من الأحماض الدهنية التي تحفز الجسم على زيادة إنتاج الكولاجين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى علاج الحروق والحماية من التجاعيد، ويساعد على التخلص من حب الشباب لاحتوائه على البيتا كاروتين، كما أنه يحد من تكون الزيوت على البشرة، مما يساهم في حمايتها من حب الشباب، ويساعد على علاج الصدفية والإكزيما لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، لكن يجب اختباره على الجلد بوضع كمية قليلة منه على المكان المصاب للتأكد من عدم زيادة الأعراض، ويعمل على زيادة مرونة البشرة ويمنحها النضارة، لذا يُعد من الزيوت الفعالة في علاج التجاعيد؛ لاحتواء زيت الأفوكادو على الدهون الصحية، كما يواجه الجذور الحرة التي تؤثر بشكل سلبي على البشرة، فتُعد من الأسباب المؤدية للنمش الشيخوخي والتجاعيد وسرطان الجلد، وقد يفيد زيت الأفوكادو في معالجة هذه المشاكل؛ لاحتوائه على العديد من المواد المضادة للأكسدة والقادرة على مواجهة الجذور الحرة في حال تم استعماله كغذاء أو تم وضعه على البشرة بشكل موضعي.

طريقة استخدام زيت الأفوكادو للوجه قبل النوم

من طرق استخدام زيت الأفوكادو على البشرة قبل النوم مزج كمية قليلة منه مع كريم العناية بالبشرة، ثم يطبق على البشرة قبل الذهاب إلى النوم، ويترك حتى صباح اليوم التالي، ويُغسل جيداً بالماء للحصول على أفضل النتائج.



زيت الأفوكادو وزبدة الشيا قبل النوم



يساهم هذا المزيج في تجديد خلايا البشرة وجعلها أكثر شباباً، كما يعمل على التقليل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مما يحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة، فقط امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند العضوي ونصف كوب من زيت الأفوكادو وملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ وملعقتين كبيرتين من شمع العسل و ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع كمية مناسبة من الماء، واخلطي المزيج وضعيه في برطمان زجاجي على حمام مائي ساخن، وتُقلّب المكونات حتى تمتزج مع بعضها ويتكون مزيج كريمي، ويُترك الخليط حتى يبرد، ويُدهن الوجه بالقليل من الخليط يومياً قبل النوم.

زيت الأفوكادو وجوز الهند قبل النوم







لمحاربة التجاعيد قومي بوضع نصف كوب من زيت الأفوكادو وملعقتين من زيت جوز الهند ونصف ملعقة صغيرة من فيتامين هـ وملعقة كبيرة من زبدة الشيا والماء في وعاء زجاجي، ثم قومي بوضع الوعاء الزجاجي في حمام من الماء لإذابة المواد، وقومي بتحريك الخليط وضعيه في علبة زجاجية، وانتظريها لتبرد، وضعي كمية قليلة من الكريم على وجهك مع التدليك، وقومي باستعماله يومياً قبل النوم.



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