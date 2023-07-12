طرق تساعدك في رسم مكياجك.. والحصول على وجه منحوت

الوكيل الاخباري - بات الحصول على وجه منحوت أحد المعايير الجمالية الرائعة مؤخراً، فمن منا لا ترغب في عظام وجنتين أكثر بروزاً، وخط فك يبدو قوياً، مع زوايا واضحة، وعينين وشفتين تنبثقان؟ بالطبع لا أحد، خاصةً أنه يعطي مظهراً أكثر شباباً.



ورغم أن الوجه المنحوت ليس له تاريخ انتهاء صلاحية، فإنكِ قد تجدين صعوبة أكبر في إضفاء مظهر مشدود على وجهك مع مرور السنين. لكن مع بعض النصائح والمنتجات الجيدة للمكياج، أصبح الأمر سهلاً، لذا في حال كنتِ فوق سن الأربعين، وترغبين في الحصول على ذلك المعيار الجمالي، فتابعي القراءة.



استخدمي الكونتور:



من أجل خلق تحديدٍ أكبر للوجه، والوصول إلى مظهرٍ طبيعي، يوصي خبراء التجميل بالحصول على كونتور كريم أو بودرة ذي درجةٍ لونية أغمق قليلاً من لون بشرتك، ثم القيام بتطبيقه بشكلٍ استراتيجي على تجاويف الخدين، وعلى طول خط الفك، لإيجاد وهم بالملامح المنحوتة، وكذلك ينصحون بمزج الكونتور بفرشاة منفوشة أو إسفنجة للحصول على لمسة نهائية متجانسة وسلسة.



استخدام الهايلايتر:



يعتبر خبراء التجميل أن الكونتور والهايلايتر، يسيران معاً بشكلٍ كبير، ويغيران قواعد اللعبة بالنسبة للبشرة المتوهجة، حيث يعملان على توفير بشرة مشرقة وشابة.



ويُنصح باختيار هايلايتر كريمي أو سائل مع لمعان رقيق، وكذلك التربيت بلطف على النقاط العالية من الوجه، مثل: عظام الوجنتين، وعظم الحاجب، وأسفل منتصف الأنف، إذ ستضيف هذه التقنية بُعداً لملامحك، وتجلب لمعاناً كبيراً لبشرتك.



الحفاظ على شفاه ممتلئة:



ليس بالأمر الخفي أنه مع تقدمنا في العمر، تفقد شفاهنا بعض الامتلاء، لذا من الضروري استعادة هذا الحجم من أجل مظهرٍ أكثر شباباً وانتعاشاً.



لذا، ابدئي بتقشير الشفاه بلطف لإزالة أي جفاف. بعد ذلك، استخدمي محدد شفاه بدرجة لون مشابهة للون شفتيك الطبيعي، لإعادة تحديد الشفاه، ثم املئي شفتيكِ بأحمر شفاه كريمي أو ملمع، وفي النهاية قومي بوضع لمسة من الهايلايتر على الانحناء المزدوج للشفة العلوية، للحصول على تأثيرٍ رائع.



لا تنسَيْ تحضير بشرتك:



من الأمور التي يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً، تحضير بشرتكِ قبل وضع المكياج، ويتم ذلك من خلال استخدام مرطبٍ بعد تنظيف بشرتكِ.



وللحصول على مرطبٍ جيد، ابحثي عن مكونات، مثل: حمض الهيالورونيك، والجلسرين، والسيراميد، والزيوت الطبيعية (مثل: زيت الأرغان، أو زيت الجوجوبا)، المعروفة بخصائصها المرطبة والمغذية.





ركزي على التركيبات التي تعمل على بشرتك:



من المعروف أن تجاوب البشرة مع المنتجات يختلف من شخصٍ إلى آخر، وكذلك من وقتِ إلى آخر مع الشخص نفسه، فما ينفع في عمرٍ أصغر قد لا يجدي نفعاً في عمرٍ أكبر، لذا من المهم اختيار المنتج الصحيح.



ووفقاً لخبراء التجميل، تستفيد البشرة الشابة عادةً من تركيبات أفتح، وخالية من الزيوت، وتركز على التحكم في الزيوت، والوقاية من الشوائب، في حين تتطلب البشرة الأكبر سناً منتجات تحتوي على مكونات مرطبة، مثل: حمض الهيالورونيك، ومرطبات أكثر ثراءً، ومكونات مضادة للشيخوخة، مثل: الريتينول أو الببتيدات، ومكونات تساعد على استعادة الكولاجين.



أي أنه من المهم، بالنسبة لك، اعتماد روتين العناية بالبشرة، واختيار منتجات تلبي الاحتياجات المحددة للشيخوخة، بحيث تعمل على تعزيز الترطيب والتغذية، والحفاظ على بشرتك صحية وشابة.

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