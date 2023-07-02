طرق ونصائح.. لعيش أفضل مراحل عمرك في الثلاثينات

الوكيل الاخباري - قولي وداعاً للعشرينات، نعم فجأة أصبحت في سن الثلاثين، هل يضايقك الأمر؟.. لا تحزني أنت الآن في مرحلة من أفضل مراحل عمرك، على عكس ما يشاع بأنها فترة ظهور العلامات والتجاعيد على البشرة، فالثلاثينات مرحلة النضج والوعي والفرصة الذهبية، لمعرفة نفسك وميولك الحقيقية، وطبيعة شخصيتك التي غطاها الكثير من المرح والاندفاع في العشرينات.



اصنعي ستايلك الخاص:

الثلاثينات من عمرك تدور حول اكتشاف أسلوبك الشخصي، وصنع ستايل مميز يخصك أنت فقط.

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تخلصي من جميع الأدوات، التي قلدت فيها الآخرين، حتى طريقتك في التقاط الصور، اجلسي مع نفسك، وابحثي عما يناسبك فقط دون النظر إلى أي معايير أخرى.



أسسي مساحتك الخاصة:

سواء كنت ستنتقلي للعيش في منزل مستقل، أو ستكملي الفترة المقبلة مع أسرتك، أسسي مساحتك الخاصة بعيداً عن الماضي، الذي أصبح لا يلائم متطلباتك أو ميولك. أسهل طريقة للقيام بذلك، هي الأثاث والديكور الذي يعكس ذوقك الشخصي داخل غرفة نومك أو في المنزل عموماً، ستجدي نفسك تتحولي من الكلاسيك إلى المودرن أو العكس، المهم هو تفضيل ذوقك الشخصي.



استمتعي بالسفر:

الفكرة تدور، هنا، حول الاستمتاع بالسفر، وليس السفر السريع المندفع الذي يدفعك دفعاً نحو تذوق كل شيء في المدينة التي تزوريها، فالسفر البطيء سيجعلك تستقري في مكان واحد فترة أطول، ما يعطيك فرصة لتذوق المدينة وثقافتها وتاريخها.



ركزي أكثر على عملك:

انسي الأوقات التي أضعتها في الماضي دون النظر لمستقبلك المهني، حاولي إثبات نفسك، وتحقيق ذاتك، والحصول على الترقية المنتظرة، أو اعتبري هذه فرصة ذهبية لتغيير مهنتك تماماً، والحصول على مسار مختلف ومريح يناسبك.



صحتك أولوية:

لا مزيد من الأعذار، لقد حان الوقت لتحسن صحتك. نحن نتحدث عن المعتاد من حيث تناول الطعام بشكل أفضل، والنوم أكثر، وممارسة الرياضة وشرب الماء بالطبع، لكن لا تهملي أيضًا صحتك العقلية.

وعلى الرغم من أن الحياة يمكن أن تضع لك العثرات، فإن الثلاثينات من عمرك تدور حول إعطاء الأولوية بلا تهاون في ما هو مهم، ويمكن القول إن صحتك العقلية والجسدية على رأس تلك القائمة.



قللي استخدام الشاشات والعالم الافتراضي:

تخلصي من التكنولوجيا الرقمية، واختاري قضاء المزيد من الوقت مع أشخاص حقيقيين، أو شخص آخر مهم، مثل: والديك أو أشقائك أو أصدقائك. بحلول الثلاثينات من العمر، ستكوني قد اكتشفت العلاقات التي تجلب لك السعادة، وقولي وداعًا للأصدقاء المهووسين بأنفسهم، أو أصحاب الحضور السام. بدلاً من ذلك، استثمر في ما يهم حقًا، وهم الأشخاص الذين تهتم بهم.



روتين عناية جديد:

انسي الروتين المختصر، فلو كانت حياتك تدور حول تنظيف أسنانك بالفرشاة، وغسل وجهك بغسول فقط، حاولي اختيار روتين مناسب للعناية بشكل أعمق، لن نتحدث عن التكاليف الباهظة من زيارة السبا مرتين شهرياً وغير ذلك، إذ أحياناً تكفي نزهة على الشاطئ مع صديقتك المقربة، فضلاً عن اختيار بدائل طبيعية للعناية بالبشرة والشعر.

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