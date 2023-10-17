طرق طبيعية للتخلص من مشكلة السيلوليت التي تؤرقك

الوكيل الإخباري - تظهر أحيانًا تلك النتوءات الصغيرة والدمامل والغمر على فخذيك وأردافك وأجزاء أخرى مختلفة من جسمك، فهي حالة يصاب فيها الجلد بالدمامل بسبب تراكم الخلايا الدهنية والبروتينات والسموم التي لم يتم التخلص منها بشكل صحيح من الجسم. إنه مرض يمكن أن يصيب أي شخص رجال ونساء وأطفال، ولكنه أكثر شيوعًا من الناحية الإحصائية عند النساء، وخاصة ذوات البشرة الرقيقة.

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أسباب ظهور السيلوليت

1- ينتج السيلوليت عن تراكم الدهون تحت الجلد ، لا تعتمد حالة الجلد هذه بشكل مباشر على الوزن الزائد، ولكن يمكن أن تعتمد على نسبة الدهون في الجسم أو الجينات أو سمك الجلد. تصبح بشرتك أرق عند التقدم في السن، لذلك يمكن أن يصبح السيلوليت أكثر وضوحًا على البشرة الناضجة.

2- النساء أكثر عرضة لظهور السيلوليت من الرجال بسبب اختلاف توزيع الدهون. الطرق الفعالة للتخلص من السيلوليت لا تقتصر على الحفاظ على شكل الجسم واتباع نظام غذائي صحي. يجب العناية ببشرتك وتقشيرها وترطيبها جيدًا لتنشيط الدورة الدموية وتنعيم سطح الجلد.

3- خسارة الوزن بشكل كبير فتظهر مشكلة السيلوليت عند معظم الأشخاص عند فقدان الوزن بشكل كبير، حيث تظهر في مناطق تراكم الدهون مثل الأرداف والفخذين والذراعين والمؤخرة، فهي الأماكن التي تتراكم بها الدهون، فعند خسارة الوزن تبدأ عملية حرق الدهون وتبدأ السيلوليت في الظهور، لذلك ينصح دائما بممارسة التمارين الرياضية من أجل شد الجسم.

- خل التفاح للتخلص من السيلوليت



كيف تتخلصين من السيلوليت على الفخذين والمؤخرة، يمكن أن يساعد فرك خل التفاح على الوركين والفخذين في التخلص من السيلوليت، حيث يحتوي على الكاليسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في طرد السموم التي تحتفظ بالمياه تحت الجلد.



- الشاي للتخلص من السيلوليت

ما لا تعرفينه عن الشاي أنه يخلص الجسم من السموم بطريقة بسيطة وسهلة، حيث أن تناول كوبين من الشاي يخلص جسمك من السموم الموجودة فيه، ويمكن بعده استخدام كريمات السيلوليت التي ستعمل بشكل فعال عندها.

- زيت اللوز للتخلص من السيلوليت

امزجي معلقتين من زيت اللوز مع معلقة من دقيق الشوفان وادهني المنطقة المصابة بالسيلوليت بالمزيج، ثم دلكيها بأطراف أصابعك وبحركات دائرية، فذلك يساعد على تكسير تجمعات الدهون وتنشيط الدورة الدموية.



- رواسب القهوة للتخلص من السيلوليت

امزجي ربع كوب من رواسب القهوة، مع ملعقة من زيت الزيتون، ودلكي المناطق التي تعاني من السيلوليت في جسمك، اتركيها بضع دقائق ثم أزيلي الخليط بالكامل واغسلي الجسم بالماء الدافئ.



- زيت اللافندر للتخلص من السيلوليت

امزجي أربع ملاعق من زيت اللافندر، مع أربع ملاعق من زيت الصفصاف، مع أربع ملاعق من زيت كافور، وأربع ملاعق من زيت اللوز الحلو معاً حتى تتجانس، ثم ادهني المنطقة التي بها السيلوليت مع تدليكها لتكسير الدهون المتراكمة والتقليل من ظهورها.

الجميلة

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