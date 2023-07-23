علاج البروتين.. ما مدى أهميته لترميم شعرك؟

الوكيل الاخباري - نعلم، جميعًا، أن البروتين جزء مهم من نظام غذائي متوازن، فالبروتين يرتبط ببناء عضلات قوية، لكن هل لديه القدرة على تقوية ما هو موجود في كتلتنا الخارجية أيضًا؟

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على سبيل المثال، شعر الإنسان عبارة عن ألياف معقدة، تتكون من الخلايا الميتة والبروتينات والماء والدهون والأصباغ وعناصر أخرى. ويتكون شعرنا، في الواقع بشكل كبير، من البروتين، خاصة الكيراتين، لذلك من السهل معرفة أن توفير البروتين للشعر التالف يمكن أن يكون مجددًا له.



فوائد علاج البروتين للشعر:

إذا كان الشعر مكوّنًا من البروتين، فلماذا يحتاج إلى علاجات بروتين إضافية؟.. وفقًا لخبراء العناية بالشعر، يفقد الشعر رطوبته وتغذيته بشكل طبيعي، كلما ابتعد عن الجذور، وعندما نفقد الرطوبة والتغذية، يبدأ البروتين الكيراتيني في الانهيار والتفكك، فيفقد الشعر مرونته وقوته، وتضعف الروابط. لهذا تصبح إعادة بناء مصفوفة البروتين هذه، ودعمها وتعزيزها، أمراً أساسياً لصحة الشعر وفروة الرأس. ويمكن القيام بذلك كيميائياً في الصالون، أو بشكل طبيعي ونباتي في المنزل.



حماية الشعر من التلف:

ترتبط مكونات البروتين، مثل: بروتين القمح المتحلل، أو الأحماض الأمينية الحريرية مباشرة، ببصيلات الشعر، وتقوي طبقة البشرة، ما يضع حاجزًا حول الجريب، ويحميه من المزيد من الضرر.



تقوية الشعر:

يوضح الخبراء أن البروتين هو لبنة بناء الشعر، لذا إن استبدال البروتين، الذي فقد أو تلف في صفوف البصيلات بعيدًا عن الجذور، يساعد على تقوية طول الشعر بالكامل.



تحسين المرونة:

غالبًا، يتمدد الشعر، الذي يفتقر إلى البروتين أكثر من المعتاد قبل أن يتكسر. ويساعد العلاج بالبروتين، واستخدام ماسك البروتين بصورة متكررة على استعادة مرونة الشعر، بحيث يتمدد بشكل طبيعي، ثم يرتد مرة أخرى.



يساعد على القضاء على تقصف الأطراف:

تساعد علاجات البروتين على القضاء على تقصف الأطراف، وتعطي مظهراً صحياً للشعر، إذ تقوي الشعر الضعيف والهش، وتقلل تقصفه.



يعزز المظهر العام للشعر:

البروتينات ستؤثر، بالتأكيد، في كثافة الشعر ومرونته وقوته. بالإضافة إلى ذلك، سوف تساعد في القضاء على تقصف الأطراف، ووصول الشعر إلى قطره الطبيعي، ما يؤدي بشكل عام إلى شعر أفضل.



كيفية استخدام علاجات البروتين للشعر:

توجد علاجات البروتين في الصالون والمنزل، لكن علاجات البروتين في الصالون تحتوي على مجموعة من المواد الكيميائية القوية والقاسية في كثير من الأحيان، بما في ذلك الفورمالديهايد، وإذا اجتمعت هذه المكونات مع الحرارة، فقد يكون لها تأثير عكسي، ما يجعل شعرك جافاً أكثر.



إذا كنت تتبعين علاجات البروتين في المنزل، فهناك العديد من الخيارات، بما في ذلك أقنعة ومنتجات الشعر التي تحتوي على البروتين. لكن قبل بدء أي علاج، عليكِ مراقبة شعرك؛ بحثاً عن نقص البروتين، الذي يمكن أن يخلط بينه وبين نقص الرطوبة.



خطوات تطبيق البروتين على الشعر:

ضعي علاج البروتين أو القناع على الشعر، من فروة الرأس حتى الأطراف، ومشطي بأصابعك، أو بمشط واسع الأسنان؛ لضمان التطبيق المتساوي.



لفي شعرك على شكل كعكة، وضعي غطاء عليه، مثل قبعة الاستحمام (ملاحظة: بعض العلاجات لا تتطلب تغطية، لذا اتبعي دائمًا تعليمات المنتج).

جففي الشعر (على درجة حرارة منخفضة) باستمرار حول رأسك؛ لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، ومنع الاحتراق.



أزيلي الغطاء، ثم اشطفي شعرك؛ لإزالة المواد المعالجة. اعتمادًا على إرشادات المنتج المحدد، قد تحتاجين إلى غسل شعرك بالشامبو والبلسم بعد هذا العلاج.



كم مرةً يمكنك استخدام علاج البروتين؟

يمكن أن تراوح علاجات الصالون بين موسم وآخر. أما علاجات البروتين المنزلية، فيمكن استخدامها أسبوعيًا، أو شهريًا، حسب الحاجة.

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