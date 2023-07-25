علاج حروق الليزر البنية من خلال هذه الطرق

الوكيل الاخباري - التعامل مع حروق الليزر البنية سهل ولكن في حال لاحظت ظهور الكثير من هذه الحروق البنية على جسمك فإنه من الأفضل مراجعة الطبيب للتعامل معها وفقاً لطرق طبية مناسبة، ومن المتوقع أن يلجأ الطبيب إلى علاج حروق الليزر البنية بهذه الطرق:



علاج حروق الليزر البنية



على الرغم من تطور الحروق إلى اللون البني يعني بدأ تعافيها وبدئ تلاشي الأعراض، إلا أن البعض قد يشعر بالألم والانزعاج، لذا في مثل هذه الحالات يمكن أن يصف الطبيب الأدوية المسكنة والتي لا تستلزم وصفة طبية، مثل:



الأسيتامينوفين، والأيبوبروفين، والنابروكسين.

قد تكون منطقة الحرق عرضة للالتهابات والعدوى، لذا يقوم الطبيب بوصف المضادات الحيوية الموضعية والسترويدات الموضعية للوقاية من الالتهابات.

ينصح الطبيب باستخدام الكريمات المعززة للشفاء والمهدئة للأعراض، مثل: الألوفيرا الذي يحفز عملية تجديد الخلايا، والكريمات المحتوية على فيتامين هـ فهي توفر الرطوبة الملائمة للمنطقة، والسيرومات المحتوية على فيتامين ج والكولاجين فهي معززة لالتئام الجروح.



لا شك بأن الطبيب سيقدم لك مجموعة من النصائح والاعتبارات الهامة خلال فترة التعافي من حروق الليزر البنية، وهي تشمل الآتي:



حماية المنطقة من أشعة الشمس قدر الإمكان.



تطبيق واقي الشمس ذو عامل الحماية الجيد، والذي لا يقل عن 30.



التعامل مع المنطقة بلطف وحذر، فهي ما تزال حساسة.



لا تحاولي فتح البثور أو الفقاقيع الظاهرة على المنطقة؛ لأن فقعها يزيد خطر التعرض للعدوى.



تجنبي لمس المنطقة أو الضغط عليها.



لا تحاولي تقشير الطبقة البنية الظاهرة، واتركها تتقشر من تلقاء نفسها وعندما تتعافى بشكل كامل.

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