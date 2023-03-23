فوائد الخل للشعر وكيف تستخدميه؟

الوكيل الاخباري - يُصنع خل التفاح عن طريق سحق التفاح ، ثم عصره يمكن الاستفادة منه من خلال إضافته إلى روتين العناية بالشعر، وكيف؟ لذا استمري في القراءة لأننا سنقدم لك كل ما تريدين معرفته عن خل التفاح للشعر. ما هي فوائد خل التفاح للشعر؟ وكيف يمكن الاستفادة منه لتغذية الشعر؟



فوائد خل التفاح للشعر



خل التفاح يوازن درجة الحموضة في الشعر وفروة الرأس عن طريق خفض درجة الحموضة في فروة رأسك ، ويعمل على فك تشابكه وجعله أكثر لمعاناً وأقل تطايراً وأقل عرضة للتكسر وأكثر ترطيباً. في حين أن خل التفاح لا يمكنه تقليل المسامية الطبيعية لشعرك أو إصلاح الثقوب في طبقة البشرة الناتجة عن الحرارة أو التلف الكيميائي .

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يساعد خل التفاح في منع نمو الفطريات والبكتيريا ويحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس. إنه مضاد للالتهابات ويمكن أن يساعد في علاج قشرة الرأس وتساقط الشعر ، لأن السبب الأساسي غالباً هو البكتيريا.



يحتوي خل التفاح على عناصر غذائية، فيتامينات ب ، ج ، والبوتاسيوم ، والتي تفيد شعرك.







خل التفاح ينقي ويقشر فروة رأسك ، ويزيل الجلد الميت وكذلك تراكم المنتجات التي تسد المسام على فروة رأسك.



يمكن أن يساعد خل التفاح أيضًا في تحديد الحجم والتجعيد ، لأنه لا يثقل كلاً من الخيوط مثل المكيفات التي تعتمد على السيليكون.



يحفز خل التفاح نمو الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية لبصيلات الشعر.



خل التفاح فعال من حيث التكلفة ولا يحتوي على أي مواد حافظة أو مواد كيميائية مضافة قد تضر بشعرك!



كيف نستخدم الخل على الشعر؟



امزجي خل التفاح مع الماء ، باستخدام نسبة 1-3 (على سبيل المثال: 1 ملعقة كبيرة خل التفاح و 3 ملاعق كبيرة ماء ، أو 1 و 3 أكواب على التوالي إذا كنت ترغبين في الحصول على حجم أكبر)



من السهل تطبيق الخليط باستخدام زجاجة رذاذ أو زجاجة ذات فتحة صغيرة جداً. يوضع على الشعر الرطب أو المبلل ، من الجذور إلى الأطراف. دلكي فروة رأسك لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة في التقشير.



اتركي المزيج على شعرك لمدة 5 دقائق ، ثم اشطفيه جيداً.



انتبهي إلى كيفية تأثير العلاج على شعرك! يمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع ، أو مرة واحدة كل عدة أشهر. نوصي بالبدء بالعلاج كل أسبوعين أو نحو ذلك

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