الوكيل الاخباري - القهوة لا تنعش عقلك فحسب، بل يمكنها أيضًا تغذية بشرتك. تعرفي إلى كيفية استخدام القهوة للعناية ببشرتك.



التقشير:

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام القهوة في روتين العناية ببشرتك هي خصائصها المقشرة. وتعتبر حبوب البن المطحونة مقشرًا طبيعيًا ممتازًا يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام. ويمكنك مزج حبوب البن المطحونة مع زيت ناقل، مثل: زيت جوز الهند أو زيت اللوز، وتدليك المزيج برفق على بشرتك بحركات دائرية. اشطفيها بالماء الدافئ، واتبعيه باستخدام المرطب المعتاد.



تحمي من العد الوردي:

العد الوردي هو حالة جلدية تتميز بالاحمرار، والتهيج، والبثور، بشكل أساسي على الوجه، خاصة على الخدين. ويمكن أن تحدث بسبب ضوء الشمس أو الإجهاد العاطفي لدى بعض الأفراد. وأظهرت دراسة حديثة التأثير الوقائي لتناول القهوة ضد خطر الإصابة بالوردية.



فوائد القهوة في العناية ببشرتكِ





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خصائص مضادة للالتهابات:

تحتوي القهوة على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار. ويمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للأفراد ذوي البشرة الحساسة أو أولئك الذين يعانون أمراض الجلد الالتهابية، مثل: الوردية أو الإكزيما. ويمكن تبريد القهوة المخمرة في الثلاجة واستخدامها كمسحوق أو رذاذ للوجه لتهدئة البشرة المتهيجة.





تأثير مشرق:

يمكن أن يساعد محتوى الكافيين في القهوة على تفتيح البشرة الباهتة والمتعبة. ومن المعروف أن الكافيين يضيق الأوعية الدموية، ما يقلل الالتهاب والانتفاخ حول العينين. ضعي القهوة المثلجة تحت عينيك باستخدام وسادة قطنية لتقليل الهالات السوداء والانتفاخ. ويمكن أيضًا استخدام الطريقة ذاتها لتقليل احمرار والتهاب الوجه.





علاج السيلوليت:

كما وجد أن القهوة فعالة في الحد من ظهور السيلوليت، إذ يساعد الكافيين الموجود في الإسبريسو على تحفيز تدفق الدم والدورة الدموية، ما يساعد على تنعيم البشرة المتضخمة.





كيفية استخدام القهوة على البشرة؟

هناك طرق عدة، يمكنك من خلالها استخدام القهوة على بشرتك لجني فوائدها. في ما يلي بعض الطرق السهلة لدمج القهوة في روتين العناية ببشرتك:





لتقشير الوجه:

اخلطي حبوب البن المطحونة جيدًا مع زيت ناقل من اختيارك، مثل: زيت جوز الهند أو زيت اللوز، لعمل مقشر. دلكي المزيج برفق على وجهك في حركات دائرية، مع إيلاء اهتمام إضافي للمناطق المعرضة للرؤوس السوداء أو البثور. اشطفيه بالماء الدافئ واتبعيه باستخدام المرطب المعتاد.





رذاذ القهوة:

حضّري كوبًا قويًا من القهوة واتركيه ليبرد. انقلي القهوة إلى عبوة بخاخ وضعيها في الثلاجة حتى تبرد. استخدمي الرذاذ كتونر أو رذاذ للوجه لإنعاش بشرتك وتهدئتها طوال اليوم.





علاج الهالات السوداء:

اغمسي قطنتين في القهوة المثلجة وضعيهما تحت عينيك لمدة 5-10 دقائق. يمكن أن يساعد الكافيين الموجود في القهوة على تقليل الانتفاخ والهالات السوداء تحت العينين.

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