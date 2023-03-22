قبل أم بعد الإفطار.. أي الوقتين أنسب للتمرن في رمضان؟

الوكيل الاخباري - من خلال ممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان الكريم، تمدين جسمكِ بالعديد من الفوائد الصحية، على رأسها: فقدان الوزن، وحرق الدهون المتراكمة، وبناء الكتل العضلية وغيرها، لكن يظل السؤال المتكرر: ما الوقت المناسب لأداء التمارين، قبل الفطور أم بعده؟



الوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان:



قبل وجبة الإفطار:

يمكن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، قبل ساعة واحدة من موعد الإفطار، لينتهي التدريب بالكامل قبل الموعد المحدد لتناول الوجبة الأولى بمدة زمنية لا تتجاوز الـ15 دقيقة، وذلك لتقليل الفترة التي يحرم فيها الجسم من السوائل، والبدء في تعويضه فور الانتهاء من التمرين.

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كما أن ممارسة الرياضة قبل موعد الإفطار بمدة بسيطة، تعمل على زيادة كفاءة الجسم، حيث تخلصه من السموم الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز الدورة الدموية وزيادة الشعور بالراحة والاسترخاء.



بعد وجبة الإفطار:

ينصح بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الإفطار، بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة إلى 3 ساعات، حيث يتم هضم الطعام براحة وكفاءة عاليتين، ثم استخلاص الطاقة مجدداً وإعادة شحن أعضاء الجسم الحيوية، بالتالي يتمكن الجسم من أداء المهام الرياضية بشكل صحيح.



وتكمن الفائدة من ممارسة التمارين الرياضية، بعد الإفطار، في تحفيز عمليات الأيض، وحرق الطاقة المستمدة من الطعام الذي وصل للجسم منذ ساعات قليلة.



أبرز التمارين الرياضية، التي يمكن ممارستها قبل الإفطار بأمان:



هناك مجموعة من التمارين الرياضية، يمكن ممارستها أثناء ساعات الصيام في رمضان بأمان، لكن ينصح أيضاً باستشارة الطبيب المختص أو المدرب المتابع لحالتكِ الصحية، قبل البدء في أي من هذه التمارين خلال ساعات الصيام، منها ما يلي:



1. اليوغا:

تعد اليوغا من التمارين البدنية والعقلية الخفيفة التي لا تحتاج لمجهود كبير، بل إنها تحسن أداء القلب والأوعية الدموية، ويمكن ممارستها خلال ساعات الصوم بأمان.



2. المشي:

رياضة المشي من أفضل وأهم الرياضات، لزيادة الأداء الوظيفي للجسم، والحفاظ على مستويات القلب الصحية، لذا ينصح بممارسة تمارين المشي أثناء ساعات الصوم، لمدة 30 دقيقة فقط، من أجل وقاية الجسم من الأمراض، والحفاظ على النشاط البدني.



3. البيلاتس:

تحافظ تمارين البيلاتس Pilates على قوة الجسم، وفي نفس الوقت لا ترفع معدل ضربات القلب أو حرارة الجسم، ما لا يؤثر في ترطيبه والشعور بالجفاف.

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